Следующая консоль компании будет анонсирована до конца текущего финансового года.

Компания Nintendo впервые официально заявила о том, что работает над новой игровой консолью.

Об этом сообщил президент японской корпорации Сюнтаро Фурукава, который в соцсетях обозначил сроки анонса. Анонс преемника Switch состоится в текущем финансовом году, то есть до 31 марта 2025 года. Ранее уже не раз появлялась информация, что Nintendo Switch 2 выйдет в начале следующего года.

В июне также пройдет очередной Nintendo Direct, посвященный игровой линейке второй половины 2024 года. Однако на ней новостей о новой консоли можно не ждать.

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В последнем финансовом отчете Nintendo также сказано, что Nintendo Switch, выпущенная в 2017 году, разошлась тиражом около 140 млн единиц на конец прошлого года.

Nintendo Switch 2: что известно о новой консоли

Стоит отметить, что в сообщении компании Switch 2 не упоминается напрямую – устройство называют "преемником Nintendo Switch". О консоли набралось уже предостаточно утечек и слухов, в том числе от разработчиков, которые уже начали получать девкиты.

Switch 2, скорее всего, будет иметь аналогичный формат гибридной консоли и джой-коны для управления. Консоль получит 16 гигабайт оперативной памяти, 8-дюймовый ЖК-экран и обратную совместимость с первым поколением. А ценник якобы вырастет с $300 до $400.

Летом 2023 года надежные СМИ писали, что прототип преемника Switch тайно показали на Gamescom. В ходе презентации на консоли запустили The Matrix Awakens на движке Unreal Engine 5. Демо работало с трассировкой лучей и графикой уровня PS5 и Xbox Series, но с активированным NVIDIA DLSS. То есть игры на компактной приставке будут выглядеть максимально круто.

Изначально релиз консоли ожидался во второй половине 2024 года. По данным СМИ, премьеру перенесли из-за желания Nintendo избежать дефицита консолей на старте продаж и обеспечить внушительную стартовую линейку игр.

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