Раздача продлится до вечера 25 июля.

Магазин Epic Games Store обновил свою еженедельную раздачу бесплатных игр. На этот раз желающие могут добавить на свой аккаунт две инди-игрушки с хорошими оценками. Если устали от громоздких ААА-проектов с открытыми мирами, то на них стоит обратить внимание.

Первый проект из раздачи – Maid of Sker. Это инди-хоррор с видом от первого лица, в котором главный герой попадает в отель "с кровавой и жуткой историей". Геймплей стелс-ужастика будет хорошо знаком поклонникам ремейка Resident Evil 2 и Amnesia. В Steam у игры 80% положительных отзывов.

Второй бесплатной игрой стала приключенческая ретро-аркада в стиле 90-х Arcade Paradise, с элементами менеджмента, юмора, и пиксельной графики. Судя по описанию, геймерам предстоит превратить прачечную в лучший зал игровых автоматов. В Steam о проекте положительно отзывают 85% игроков.

Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 25 июля. Параллельно в EGS стартовала летняя распродажа – она продлится до 1 августа. Как и в других магазинах, пользователи магазина могут обзавестись множеством новых игр с приличными скидками.

А если вы в поисках свежих игровых новинок, УНИАН собрал главные релизы июля. Среди них – новая игра от создателей Genshin Impact, нуарный детектив о Нью-Йорке 2329 года и необычная экшен-стратегия от Capcom.

Если не нашли ничего интересно, рекомендуем обратить внимание на список из 21 недооцененных игр, в которые стоит все-таки поиграть. Кому-то для успеха помешала нехватка рекламы, кому-то релизное окно, а кто-то раскрылся в полной мере только спустя годы после выхода.

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