Just Cause 4. Многие геймеры любят играть в GTA, словно их персонаж сошел с ума, устраивая настоящий хаос в виртуальном мире. Они стреляют, взрывают, угоняют машины – в общем, не знают никаких ограничений. Если вы жаждете безумного экшена, Just Cause 4 – ваш идеальный выбор.