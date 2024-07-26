Все они, несмотря на очевидное заимствование у Rockstar, умудрились сохранить индивидуальность и способны надолго увлечь фанатов жанра.

После многолетних слухов и огромной утечки в 2022 году, GTA 6 наконец была анонсирована в начале декабря 2023 года. Правда, поиграть в нее получится только осенью 2025 года и при условии, что у вас есть PlayStation 5 или Xbox Series. На ПК она появится несколько позже.

Во что поиграть в ожидании GTA 6? Портал GamesRadar отобрало топ 10 игр, похожих на ГТА, в которые можно залететь прямо сейчас. Каждая из них способна надолго увлечь фанатов жанра, а потому называть какую-либо "лучшей" или "худшей" не стали – список абсолютно произвольный.

Red Dead Redemption 2. Невозможно рассказать про игры, похожие на GTA и не упомянуть еще один проект Rockstar. Несмотря на ковбойский сеттинг RDR 2 (и ее предшественница) олицетворяет ценности ГТА, связанные со свободой игрока, делающих мир живым и достоверным. Впрочем, называть игру с "GTA с лошадьми" будет не совсем честно, это все же нечто другое.

Невозможно рассказать про игры, похожие на GTA и не упомянуть еще один проект Rockstar. Несмотря на ковбойский сеттинг RDR 2 (и ее предшественница) олицетворяет ценности ГТА, связанные со свободой игрока, делающих мир живым и достоверным. Впрочем, называть игру с "GTA с лошадьми" будет не совсем честно, это все же нечто другое. Just Cause 4. Многие геймеры любят играть в GTA, словно их персонаж сошел с ума, устраивая настоящий хаос в виртуальном мире. Они стреляют, взрывают, угоняют машины – в общем, не знают никаких ограничений. Если вы жаждете безумного экшена, Just Cause 4 – ваш идеальный выбор.

Watch Dogs 2. Сиквел гораздо ближе к настроениям и тону современных игр Grand Theft Auto, используя несерьезный, сатирический тон. Помните миссию "Life Invader" из GTA 5? Watch Dogs 2 по сути то же самое, но раздутое до масштабов целой игры.

Yakuza 0. Пускай масштаб игры не такой обширный, как в GTA, но то, чего не хватает в количестве, Yakuza компенсирует качеством. А эмоциональная драма о японской мафии сочетается с сайд-квестами, в которых нужно победить банду якудзы в подгузниках или набить морду гигантской акуле.

Sleeping Dogs. Полностью соответствуя своему названию, превратившись в "спящий" хит, Sleeping Dogs привносит боевые искусства и трюковые экшены дешевых азиатских боевиков в условности жанра открытого мира. Результат ощущается как GTA, одетая в одеяние классического фильма Брюса Ли.

Mafia 3. Насыщенное повествование о ветеране войны, пытающегося сбежать от демонов прошлого, вдохновлено как "Крестным отцом" и "Славными парнями", так и Grand Theft Auto, и написано так эффективно, что иногда забываешь, что играешь в видеоигру, а не смотришь фильм Скорсезе.

Lego City Undercover. Или "GTA для детей", как ее еще называют. Впрочем, этот очаровательный платформер с открытым миром скрывает в своей обертке гораздо больше, чем просто имитацию. В отличие от своих "взрослых" собратьев, в Undercover мы играем не за бандита или гангстера, а за обычного полицейского.

Payday 2. Если вам особенно понравилась печально известная миссия "Трехлистный клевер" в GTA 4 или миссии-ограбления в GTA 5, сабж придется вам по душе. Кооперативный экшн-шутер, подобно выходкам Майкла, Тревора и Франклина, побуждает игроков разрабатывать стратегию и продумывать серию ограблений вплоть до мельчайших деталей.

The Simpsons Hit & Run. Одна из самых известных игр про семейку Симпсонов, которая очень напоминает серию GTA. Конечно, Гомер и его банда не ровня Нико или Тревор, но вы все равно можете устроить хаос в Спрингфилд, пиная и ударяя кулаками в свое удовольствие.

Saints Row (2022). Перезапуск одноименной игры 2006 года, которая в свое время считалась главным конкурентом Grand Theft Auto. Серию вернулась к истокам, убрали суперсилы, а сюжет снова рассказывает историю "Из грязи в князи". У игры хватает минусов, но менее веселой она от этого не стала.

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