Производительность новых процессоров выше, чем у серии Ryzen 7000 при меньшей стоимости и TDP.

Старт продаж, как AMD сама говорит, "самых мощных десктопных процессоров" семейства Ryzen 9000 состоится уже 31 июля. Вместе с тем чипмейкер поделился подробностями о производительности новых "камней".

Всего в состав модельного ряда Ryzen 9000 вошло 4 процессора:

AMD Ryzen 9 9950X — 16 ядер, 32 потока, частота до 5,7 ГГц, 80 МБ кэш-памяти, TDP 170 Вт.

AMD Ryzen 9 9900X — 12 ядер, 24 потока, частота до 5,6 ГГц, 76 МБ кэш-памяти, TDP 120 Вт.

AMD Ryzen 7 9700X — 8 ядер, 16 потоков, частота до 5,5 ГГц, 40 МБ кэш-памяти, TDP 65 Вт.

AMD Ryzen 5 9600X — 6 ядер, 12 потоков, частота до 5,4 ГГц, 38 МБ кэш-памяти, TDP 65 Вт.

AMD говорит, что Ryzen 7 9700X в гейминге в среднем на 12% шустрее Ryzen 7 5800X3D, а Ryzen 9 9900X значительно быстрее, чем Core i9-14900K, как в диапазоне рабочих нагрузок, так и в игровых нагрузках.

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При этом общий прирост производительности в сравнении с предыдущим поколением (Ryzen 7000) составляет от 11 до 22%, и все это при меньшем энергопотреблении.

Стоимость новых процессоров компания пока официально не раскрыла, но европейские ритейлеры уже выставили их для предварительного заказа. И, как, оказалось, ценник будет ниже, чем у Ryzen 7000 на старте продаж.

К слову, следующее поколение чипсетов Intel под кодовым названием Arrow Lakе ожидаются во второй половине 2024 года. Ориентировочно, они выйдут этой осенью, при этом некоторые модели могут появиться ощутимо позже, вплоть до начала 2025 года.

Ранее эксперты назвали лучшие и худшие видеокарты для игрового ПК в 2024 году. Королем игровых сборок в 2024 году признан Radeon RX 7800 XT, а вот RTX 3050 и 3060 уже слишком слабы для современных игр.

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