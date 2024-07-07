Благодаря проходящей сейчас летней распродаже в Steam, многие из них можно урвать за полцены.

Видеоигры – давно известный и проверенный способ эскапизма. Но никто не делает этого лучше, чем жанр открытого мира, где возможности безграничны, а масштаб невообразим.

В Steam доступно огромное количество игр с открытым миром, независимо от того, являетесь ли вы фанатом фэнтези или научной фантастики. Журналисты The Gamer составили подборку из 30 представителей жанра, среди которых вы, конечно, найдете мастодонтов в лице Skyrim, Elden Ring и GTA 5. Мы в свою очередь подробнее остановимся на менее узнаваемых лицах.

Sherlock Holmes: Chapter One. Детективный триллер про молодого Шерлока от украинской студии Frogwares. В отличие от предыдущих частей, разработчики внедрили в новую игру открытый мир, который добавляет изюминку в плане расследований – приходится самому искать пункты назначения, свидетелей, подозреваемых и т.д.

Kingdom Come: Deliverance. Симулятор погружения в открытый ролевой мир Средневековья. Приключения нашего главного героя Генри начинаются после того, как его деревню разоряют войска короля Сигизмунда, что зажигает в нем огонь мести и справедливости.

Dragon's Dogma 2. Ролевая игра в открытом мире, которая при этом вообще не похожа на другие современные игры в открытом мире. Самая близкая аналогия – Elden Ring, где прелесть прохождения именно в том, что часть приключений всегда собираешь себе самостоятельно.

Grounded. Песочница в открытом мире с необычной концепцией, в которой вы играете за уменьшенного главного героя, а муравьи и пауки будут самой большой угрозой для вашей жизни. В этой игре можно легко и весело провести сотню часов, а с коопе с друзьями еще дольше.

Sea of Thieves. Безусловно, одна из лучших игр про пиратов и корабли, когда-либо выходившая. Морские приключения по сути созданы для того, чтобы разделить их с друзьями в большом свободном плавании, и Sea of Thieves справляется с этим на отлично.

Dave The Diver. Хоть технически она не является игрой с открытым миром, поскольку большая часть ее проходит под водой, Дайвер Дейв по-прежнему соответствует всем остальным аспектам жанра, позволяя игрокам свободно исследовать новые области и получать различные уникальные задания.

Marvel's Spider Man. Главная фишка супергеройского экшена том, что он позволяет вам идти куда угодно с самого начала. Вы можете свободно бродить по-реалистичному Манхэттену, маневрируя на паутине столько, сколько захотите.

Dying Light 2. Структура сиквела отсылает к первой части, где игрок волен идти почти куда захочет. Но здесь игровой мир чуть ли не в 5 раза больше, при этом город насыщен разными событиями, а люди занимаются своими делами.

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