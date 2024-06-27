В интернете всплыли изображения так и невышедшей 'облачной' консоли Xbox

Стоить такая консоль должна была от 99 до 129 долларов.

Еще в 2021 году Microsoft говорила, что работает над компактной консолью Xbox, заточенной под игры через "облако" с подпиской Xbox Game Pass. Судя по всему, устройство уже не выпустят, но свежая утечка позволяет оценить, как могла бы выглядеть консоль.

Журналисты издания Windows Central обнаружили в сети патент с изображениями этого устройства под кодовым названием "Xbox Keystone". Его зарегистрировали в июне 2022 года.

По дизайну Keystone напоминала сильно уменьшенную версию Xbox Series S. На передней панели планировалось расположить кнопку питания и порт USB-A. На задней панели – три других порта: HDMI, Ethernet и питание.

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К тому же полученные патенты подтверждают догадку о том, что Фил Спенсер, глава подразделения Xbox, тизерил Keystone на одной из видеоконференций в 2022 году. Устройства на чертежах и на полке гендиректора Xbox выглядят идентично.

Сам Спенсер объяснял, что Microsoft отказалась от Keystone из-за цены. В компании хотели, чтобы консоль стоила от 99 до 129 долларов, но снизить цену на консоль до уровня, который имел бы смысл для пользователей, не удалось.

Напомним, ранее в этом месяце Microsoft представила сразу несколько новых консолей Xbox. Впрочем, никаких новинок среди них нет – это незначительное обновление Xbox Series S/X, а не улучшенные версии консолей. При этом есть информация, что Microsoft решила отказаться от обновления середины цикла поколения, чтобы выпустить новок поколение Xbox раньше PS6 на год-полтора.

Ранее СМИ публиковали материал, в котором говорится, что у Microsoft все плохо с Xbox, продажи падают, а перспективы Game Pass туманны. За этим последовало закрытие четырех игровых студий, среди которых были авторы Hi-Fi Rush, самого яркого хита 2023 года.

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