Приставка точно не выйдет в ближайшие годы, но, если верить утечкам и "сливам", она стоит того, чтобы ее дождаться.

С приближением "последнего этапа жизненного цикла PlayStation 5" все больше внимания уделяется выходу следующего поколения. Приставка точно не выйдет в ближайшие годы, но, по если верить утечкам и "сливам", она стоит того, чтобы ее дождаться.

Издание Digital Trends собрало все известные на данный момент подробности о PS6, включая предположения о дате выпуска, цене, начинке и многом другом.

PlayStation 6 – когда выйдет

Самая большая подсказка относительно того, когда PS6 выйдет или, по крайней мере, планировалась к выходу в какой-то момент, указывает на 2027-й. Эта информация взята из официального судебного документа Microsoft в рамках приобретения Activision Blizzard. В разных частях текста появляются следующие тезисы:

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Sony будет иметь эксклюзивный доступ к Call of Duty до 2027 года;

Sony будет иметь особый доступ к Call of Duty к моменту выхода следующего поколения консоли.

Такие формулировки косвенно подтверждают, что выход PS6 произойдет не раньше 2027 года. С учетом того, что PS5 вышла через 7 лет после выхода PS4, то предположения о релизе новой "плойки" в 2027 году кажутся вполне обоснованными.

PlayStation 6 – цена

Цену PS6 невозможно оценить с какой-либо степенью уверенности, поскольку мы не знаем никаких точных подробностей о ее "начинке". Тем не менее, основываясь на ценах предыдущих моделей и предполагаемых характеристиках, сложно представить, что при запуске PlayStation 6 будет стоить менее 500 долларов, а возможно, даже достигнет $600.

Для сравнения, PlayStation 5 на момент выхода осенью 2020 года стоила $500, что в целом отражает тенденцию к повышению цен с каждым новым поколением из-за увеличения производительности и возможностей консолей, не говоря уже о ее дефиците в первые годы с момента релиза.

PlayStation 6 – характеристики

Пока точные характеристики PlayStation 6 остаются неизвестными, некоторые инсайды позволяют оценить всю мощность следующего поколения.

Например, по информации известного информатора Moore’s Law is Dead, Sony намерена сделать новое устройство "самым мощным на рынке". Как известно, PlayStation 5 несколько уступает в этом плане Xbox Series X. И хотя эта разница проявляется не в каждой игре, есть некоторые проекты, где консоль Microsoft демонстрирует лучшее качество графики и более стабильную производительность.

Sony точно уверена в выборе AMD в качестве своего партнера для создания процессоров и не имеет планов по обращению к Intel или Nvidia – источник.

Среди ключевых "фишек" PS6 упоминается полноценная поддержка работы с трассировкой лучей и трассировкой путей, а также продвинутые возможности для работы с искусственным интеллектом. Также, в сравнении с PS5, новая консоль обзаведется более современным SSD для минимизации времени загрузки и увеличения общей производительности.

Еще одной уникальной особенностью PS6 станет поддержка PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Эта технология позволит запускать все игры либо в разрешении 4K со скоростью 120 кадров в секунду, либо в разрешении 8K при 60 кадрах в секунду. Предполагается, что упрощенная версия PSSR будет реализована в PS5 Pro, но будет полностью использована в PS6.

Если эти характеристики верны, нас ждет одна из самых интересных в техническом плане PlayStation в истории.

По слухам, Microsoft выпустит новое поколение Xbox на год-два раньше Sony, чтобы повторить успех Xbox 360. Вдобавок ранний выход приведет к тому, что на момент выхода PS6 Microsoft сможет снизить цену на новую консоль, чтобы поддерживать конкурентоспособность.

В то же время Nintendo уже официально подтвердила факт разработки преемника Switch. Следующая консоль компании будет анонсирована до марта 2025 года, а выйдет она, скорее всего, следующей осенью.

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