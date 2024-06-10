Какие старые видеокарты все еще топ в 2024 году: эксперты выбрали 10 моделей

Специалисты портала XDA Developers опубликовали свежий материал, посвященный видеокартам. В этот раз внимание уделили старым моделям, которые несмотря на свой возраст, все еще очень хороши в июне 2024 года.
"Эти видеокарты по-прежнему могут использоваться во многих современных играх, плюс они имеют отличное соотношение цены и качества, как на рынке новых, так и б/у", – говорится в заметке.
- На десятой строчке разместился GeForce GTX 1660 Super, последняя видеокарта GTX, когда-либо выпущенная Nvidiа. Ее мощности все еще достаточно для комфортного гейминга в 1080p. А в некоторых играх, вроде DOOM Eteranl и Apex Legends, вы можете получить стабильные FPS даже в 2К.
- Места с 9 по 6 заняли GeForce GTX 1070, Radeon RX 6600 и Radeon RX 5700 XT. Все они обеспечат вам довольно комфортный 1080p-гейминг в большинстве игр.
- Легендарная 7-летняя GTX 1080 Ti на шестом месте. В 2024 году многие геймеры по-прежнему с гордостью используют ее в своих игровых системах, наслаждаясь ААА-играми в разрешении 1080p и 1440p. Следом идет GeForce RTX 2070 Super.
- GeForce RTX 3060 Ti предлагает отличное соотношение цены и качества в играх с разрешением 2К, а благодаря поддержке DLSS можно насладиться трассировкой лучей. Альтернативой от AMD является Radeon RX 6750 XT.
- На второй строчке GeForce RTX 3070. Преступно низкий объем видеопамяти (8 ГБ) начал влиять на ее производительность уже через три года после запуска, но карта по-прежнему более чем оптимальная для 2K-гейминга. А с DLSS игры можно запускать и в 4K.
- Ну а лидером стала GeForce RTX 3080 на 10 ГБ. Специалисты назвали ее "последним почти безупречным предложением от Nvidia", которое лишено каких-либо серьезных недостатков.
Свежий опрос Steam показал, что более 75% пользователей Steam оснастили свои игровые системы видеокартой Nvidia, в то время как доля графических процессоров AMD составляет всего 16%. GeForce GTX 3060 остается самой популярной картой среди геймеров.
СМИ пишут, что все Nvidia, AMD и Intel перенесли свои видеокарты нового поколения на 2025 год, хотя ранее они должны были выйти в конце 2024-го. Что касается "зеленых", то известно, что сначала компания сфокусируется на выпуске флагманов – RTX 5090 и RTX 5080.