Какие старые видеокарты все еще топ в 2024 году: эксперты выбрали 10 моделей

Некоторые из них вышли еще 7 лет назад, но по-прежнему демонстрируют отличную производительность во многих современных играх.

Специалисты портала XDA Developers опубликовали свежий материал, посвященный видеокартам. В этот раз внимание уделили старым моделям, которые несмотря на свой возраст, все еще очень хороши в июне 2024 года.

"Эти видеокарты по-прежнему могут использоваться во многих современных играх, плюс они имеют отличное соотношение цены и качества, как на рынке новых, так и б/у", – говорится в заметке.

На десятой строчке разместился GeForce GTX 1660 Super, последняя видеокарта GTX, когда-либо выпущенная Nvidiа. Ее мощности все еще достаточно для комфортного гейминга в 1080p. А в некоторых играх, вроде DOOM Eteranl и Apex Legends, вы можете получить стабильные FPS даже в 2К.

Места с 9 по 6 заняли GeForce GTX 1070, Radeon RX 6600 и Radeon RX 5700 XT. Все они обеспечат вам довольно комфортный 1080p-гейминг в большинстве игр.

Легендарная 7-летняя GTX 1080 Ti на шестом месте. В 2024 году многие геймеры по-прежнему с гордостью используют ее в своих игровых системах, наслаждаясь ААА-играми в разрешении 1080p и 1440p. Следом идет GeForce RTX 2070 Super.

GeForce RTX 3060 Ti предлагает отличное соотношение цены и качества в играх с разрешением 2К, а благодаря поддержке DLSS можно насладиться трассировкой лучей. Альтернативой от AMD является Radeon RX 6750 XT.

На второй строчке GeForce RTX 3070. Преступно низкий объем видеопамяти (8 ГБ) начал влиять на ее производительность уже через три года после запуска, но карта по-прежнему более чем оптимальная для 2K-гейминга. А с DLSS игры можно запускать и в 4K.

Ну а лидером стала GeForce RTX 3080 на 10 ГБ. Специалисты назвали ее "последним почти безупречным предложением от Nvidia", которое лишено каких-либо серьезных недостатков.

Видео дня

Свежий опрос Steam показал, что более 75% пользователей Steam оснастили свои игровые системы видеокартой Nvidia, в то время как доля графических процессоров AMD составляет всего 16%. GeForce GTX 3060 остается самой популярной картой среди геймеров.

СМИ пишут, что все Nvidia, AMD и Intel перенесли свои видеокарты нового поколения на 2025 год, хотя ранее они должны были выйти в конце 2024-го. Что касается "зеленых", то известно, что сначала компания сфокусируется на выпуске флагманов – RTX 5090 и RTX 5080.

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