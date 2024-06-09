В их числе необычный дневник, аналог "Здоровья" и игра по мотивам сказки о Пиноккио.

Корпорация Apple объявила победителей традиционной премии Apple Design Award 2024. На специальной странице собраны приложения и игры, которые оценены экспертами компании за их инновационность, дизайн и технические достижения.

В 2024 году эксперты определили семь категорий – в каждой по 2 победителя (одна игра и одно приложение).

Удовольствие и веселье

Bears Gratitude – приложение для ведения дневника, которое отличается от аналогов тщательно продуманными персонажами, помогающими пользователям "строить свое счастье";

NYT Games – держите свой ум в тонусе, решая словесные и логические головоломки.

Инклюзивность

oko – приложение для пешеходов, предназначенное для людей с нарушениями зрения; оповещает о сигналах светофоров с помощью тактильной и звуковой обратной связи.

Crayola Adventures – красочная приключенческая игра с гибкой настройкой своего персонажа.

Инновации

Procreate Dreams – инструмент для дизайнеров; можно создавать 2D-анимации, используя большую библиотеку кистей и жестов;

Lost in Play – приключенческая игра с головоломками, действие которой разворачивается в мире, созданном детским воображением.

Взаимодействие

Crouton – приложение для хранения рецептов, создания списков покупок и пошаговых инструкций по приготовлению блюд;

Rytmos – игра-головоломка, где каждый пройденный уровень добавляет новый элемент в постепенно формирующуюся песню.

Социальное воздействие

Gentler Streak – аналог приложения "Здоровье", в котором все данные о состоянии организма собраны для вдумчивого отслеживания физической активности, отдыха и самочувствия;

The Wreck – визуальная игра-роман с глубокими и интимными историями, в котором игроки самостоятельно принимают решения, чтобы улучшить жизнь главной героини.

Визуал и графика

Rooms – эта программа позволяет создавать уютные 3D-комнаты, чтобы делиться ими с другими людьми и обмениваться своими творениями;

Lies of P – экшен от третьего лица, который стал вольным пересказом сказки о Пиноккио.

Пространственные решения

djay pro – вводит совершенно новые стандарты в процесс создания музыки и видео на мобильных устройства;

Blackbox – игра с головоломками и хитроумными пасхалками.

Все победители будут отмечены на конференции WWDC24, которая пройдет завтра, 10 июня.

Напомним, во время своего выступления на WWDC 2024 Apple представит iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 и другие новые операционные системы. По данным источников, iOS 18 для iPhone станет "крупнейшим обновлением ПО в истории компании".

Основное внимание в iOS 18 будет уделено функциями на базе ИИ, но сама операционка получит и ряд других важных нововведений. Например, гибкая настройка рабочего стола и обновленный "Центр управления".

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