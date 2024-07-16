При многочасовых отключениях электричества на холодильник надеяться на стоит.

По всей Украине ежедневно отключают свет, причем, длятся такие блэкауты по несколько часов. Электричества больше нет, чем оно есть, из-за этого, среди остальных проблем, возникает ситуация с порчей продуктов. УНИАН расскажет, как сохранить продукты при отключении электроэнергии подольше.

Вариант, как сохранить продукты при отключении электричества

Украинцы вынуждены приспосабливаться к любым обстоятельствам, в том числе, к длительным отключениям света. Большинство граждан страны обитает в многоквартирных домах, поэтому вариант с самодельным погребом - ямой, которую можно вырыть на участке - для них невозможен. Больше повезло тем, у кого есть погреб "под балконом" - там вполне можно хранить продукты.

А вот для тех, у кого нет ни частного дома, ни комплектного к квартире погреба, подойдет единственный действительно рабочий лайфхак, как сохранить холод в холодильнике при отключении электричества. Для этого нужно использовать бутылки с водой.

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Инструкция простая - наполнить несколько двухлитровых бутылок, положить их в морозилку, дождаться, пока вода внутри превратится в лед, а когда отключат свет - положить в холодильник. Таким образом внутри него будет поддерживаться температура, необходимая для сохранности еды - максимум 4 градуса Цельсия выше нуля.

Как хранить продукты без холодильника летом безопаснее всего

Бывают ситуации, когда из-за длительных отключений размораживается даже морозильная камера - это и не удивительно, ведь в некоторых городах украинцы остаются без света больше 15 часов ежедневно. Тогда заморозить воду не получится, а совет о том, как сохранить продукты в жару без холодильника будет другим - не пожалейте денег и купите термосумку. Хорошая сумка будет держать исходную температуру продукта. Он будет нагреваться, но гораздо медленнее - к сожалению, сама по себе термосумка не способна охладить еду.

Именно поэтому если есть возможность все-таки заморозить хотя бы какое-то количество воды, сделайте это - 1-2 бутылки со льдом внутри термосумки могут понизить температуру еды, благодаря чему она сохранится дольше.

Крайний вариант - обычное ведро или таз с холодной водой, в который нужно погрузить герметично закрытые продукты (можно использовать контейнер с крышкой). Сверху емкость с едой лучше накрыть полотенцем, смоченным в холодной воде, и постоянно менять его, а также воду, не допуская ее нагрева.

ВАЖНО: запомните, что в такую густую жару и без полноценного охлаждения любая еда может стать разносчиком инфекции, поэтому старайтесь не готовить впрок, больше есть продуктов, которые не нуждаются в термической обработке и холодильнике, а также откажитесь от майонезов, соусов и любой другой продукции, способной быстро испортиться.

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