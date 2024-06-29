Рассказываем, в каких специалистах нуждается армия и кого могут мобилизовать с 1 июля по новым правилам.

В Украине продлили военное положение до 11 августа 2024 года и продолжается общая мобилизация. По новому закону с 18 мая действуют усиленные меры призыва - некоторые категории мужчин потеряли право на отсрочку от мобилизации и теперь могут быть призваны на службу. Рассказываем, кого могут мобилизовать в Украине в июле.

Обновление данных в ТЦК, ЦПАУ и Резерв +

Напомним, что новый закон о мобилизации в Украине, вступивший в силу 18 мая 2024 года, обязывает обновить свои учетные данные призывников, военнообязанных и резервистов. Сделать это нужно до 16 июля 2024 года любым удобным способом - при визите в ТЦК и СП (территориальный центр комплектации и социальной поддержки), в одном из ЦПАУ (центров предоставления административных услуг) или через мобильное приложение Резерв +. Ранее мы подробно рассказывали, как проходит обновление данных в ТЦК, ЦПАУ и Резерв +.

Тех, кто проигнорирует эту норму закона, будут наказывать - сначала им грозит штраф за неявку в ТЦК или не обновление данных, а затем меры наказания буду ужесточаться. Ранее мы писали о том, кому не нужно обновлять данные в ТЦК до 16 июля и после.

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Кто подлежит мобилизации в Украине в июле 2024

Для доукомплектации украинской армии нужны в первую очередь люди, которые имеют боевой опыт. Но, кроме них, ВСУ нуждаются и в специалистах, не имеющих его. Например, необходимы водители, связисты, специалисты IT, электрики, механики и другие. Поэтому по-прежнему будут мобилизовывать всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые подходят для службы по состоянию здоровья и не имеют отсрочки от службы - ранее мы рассказывали, кому не положена отсрочка от мобилизации после принятия нового закона.

Таким образом, мобилизации ныне подлежат такие категории военнообязанных:

мужчины от 18 до 60 лет, которые имеют опыт военной службы и являются пригодными и ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения;

мужчины от 25 лет (по новому закону мобилизационный возраст снизили с 27 до 25 лет) и до 60 лет, которые не имеют опыта военной службы и пригодны по состоянию здоровья или ограниченно пригодны (они должны повторно пройти ВВК до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодный" или "непригодный");

мужчины от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены из военного учета, но признаны пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВЛК (они также должны повторно пройти медкомиссию до 4 февраля 2025 года, чтобы получить статус "пригодный" или "непригодный").

В некоторых случаях под мобилизацию могут попадать военнообязанные мужчины от 18 до 25 лет, в частности, сюда относятся те, кто прошел срочную военную службу, офицеры запаса и те, кто прошел военную службу в других странах до получения гражданства Украины.

Напомним, что добровольно принять на военную службу могут:

призывников в возрасте от 18 до 25 лет, если ранее они не выполняли срочную службу - на службу по контракту;

женщин в возрасте до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья;

людей с инвалидностью и получивших отсрочку от мобилизации.

Женщины, которые состоят на воинском учете - например, женщины-медики - могут быть призваны в ВСУ или привлечены для выполнения оборонных работ тоже только по собственному желанию.

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