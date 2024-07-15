Для сравнения, анонсирующий GTA 5 за 12 лет посмотрели около 111 млн раз.

Анонсирующий трейлер GTA 6, в котором звучит песня "Love Is a Long Road" американского рокера Тома Петти, набрал 200 миллионов просмотров – на это ушло чуть больше 7 месяцев. Для сравнения, первый трейлер GTA 5 за 12 лет посмотрели около 111 млн раз, пишет GameRant.

Увлеченные энтузиасты многократно пересматривают ролик, чтобы выловить мельчайшие детали, в том числе отсылки к настоящим людям и событиям. А некоторые, чтобы скрасить ожидание, покадрово воссоздают трейлер игры в реальной жизни.

Таким образом, снова подтверждается степень ажиотажа вокруг новой части. GTA 5, вышедшая еще в 2013 году, до сих пор не теряет актуальности и недавно преодолела рубеж в 200 млн копий, а GTA VI уже называют самым крупным релизом в сфере мультимедийных развлечений всех времен.

Rockstar постепенно сужает дату выхода GTA 6. В анонсирующем трейлере было указано что игра выйдет когда-то в 2025 году. С тех пор ходили слухи, что разработка игры отстает от графика и релиз могут перенести на самый конец 2025 или начало 2026 – частично эта информация подтвердилась. В недавнем финансовом отчете Take Two говорится, что игра выйдет "осенью 2025 года".

Впрочем, осень 2025 года будет актуальной только для консолей Xbox Series и PlayStation 5 – на ПК игра заглянет с опозданием. Пока даже ориентировочные сроки ее релиза неизвестны. Напомним, что порта GTA 5 пришлось ждать два года после премьеры на консолях.

GTA 6: что известно про самую ожидаемую игру в истории

Новостей о шестой части не было с момента релиза анонсирующего трейлера. Из него мы узнали, что действие игры развернется в современном Вайс-Сити. В игре будет два главных героя – мужчина и женщина. В инсайдерских утечках они описывались как современные Бонни и Клайд.

В дебютном трейлере не был показан реальный геймплей, вместо этого Rockstar показала нарезки кат-сцен и кадры с видами Вайс-Сити, которые, позволяют оценить качество графики, неигровых персонажей, поездки на машинах и других транспортных средствах, игровые активности и прочее.

Также можно не сомневаться, что карта будет огромной и заметно превзойдет Лос-Сантос из GTA 5. Поговаривают, что игроки смогут заходить в 70% зданий.

Вас также могут заинтересовать новости: