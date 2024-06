Подешевели многие новинки, в том числе вышедшие в 2024 году, а хитов прошлых лет по сниженным ценам и вовсе не счесть.

В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала традиционная летняя распродажа. До вечера 22 июля пользователи имеют возможность пополнить свою коллекцию самыми разными играми – от инди-проектов до ААА-хитов – ведь цены на них совсем смешные.

Поскольку в акции участвует десятки тысяч видеоигр, Valve обновила главную страницу Steam, добавив рубрику "Крупные скидки". В лидерах продаж сейчас значатся такие игры:

Elden Ring — 1259 грн (скидка 30%);

Baldur's Gate 3 — 719 грн (скидка 20%)

Persona 3 Reload — 1399 грн (скидка 30%)

Like a Dragon: Infinite Wealth — 1399 грн (скидка 30%)

Tekken 8 — 1196 грн (скидка 43%)

Lies of P — 975 грн (скидка 40%)

Cyberpunk 2077: Полное издание — 934 грн (скидка 43%)

Sea of Stars — 490 грн (скидка 43%)

Fallout 76 — 133 грн (скидка 75%)

Metro Saga Bundle — 89 грн (скидка 89%)

Frostpunk — 60 грн (скидка 90%)

HITMAN World of Assassination — 60 грн (скидка 90%)

Disco Elysium: The Final Cut — 47 грн (скидка 90%)

Batman: Arkham Knight — 27 грн (скидка 90%)

Кроме того, в ходе летней распродажи пользователи Steam могут получить подарочные стикеры и другие бонусы для оформления профиля. Приобрести тематические предметы за очки можно на этой странице.

Если вы пропустили июньские релизы, УНИАН рассказывал, что интересного выходили в этом месяце. Это, например, ролевая игра на 100+ часов, крупное сюжетное дополнение для Elden Ring, новый ужастик от создателей Amnesia и много инди.

А меж тем большая утечка раскрыла готовящиеся ПК-версии The Last of Us 2, Final Fantasy 16, Red Dead Redemption и других игр. Вполне вероятно, что некоторые из этих проектов будут эксклюзивом Epic Games Store.

Вас также могут заинтересовать новости: