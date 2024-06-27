Денис Пономаренко

Разработчикам нужно время, чтобы отполировать игру буквально до блеска и расширить игровые механики.

Разработчик Frostpunk 2 сообщил о переносе релиза игры. Продолжение одной из лучших стратегий последних лет выйдет на два месяца позже – 20 сентября вместо ранее запланированного 25 июля.

Изменить дату релиза 11 bit studios подтолкнули некоторые отзывы поигравших после бета-тестирования, которое состоялась пару месяцев назад. Задержка должна позволить доработать проект, чтобы конечный продукт "соответствовал ожиданиям игроков и находился в своем наилучшем состоянии", отметили в студии.

В своем посте авторы также отметили, что они хотят, чтобы на релизе было больше игровых возможностей, поэтому в дополнительные два месяца они вдобавок будут расширять механики. Например, добавить больше способов справляться с кризисами вроде протестов и управлять рабочей силой.

Также разработчики собираются добавить новую функцию под названием Zoom Stories. Благодаря ей геймеры смогут приблизить камеру до упора в некоторых районах и следить за деятельностью горожан.

У игры уже есть страницы на всех главных ПК-площадках – Steam, GOG, EGS, кроме того, в день релиза она пополнит каталог Game Pass на ПК. Консольная версия игры выйдет позже, разработчики пока не назвали точную дату.

Почему мы ждем Frostpunk 2

Без преувеличений, главная стратегия этого года. Журналисты в своих превью называют Frostpunk 2 масштабным, суровым и даже жестоким, но при этом чрезвычайно увлекательным и во многом непохожим на оригинал.

Несмотря на возросшие масштабы, во Frostpunk 2, как и в первой части, игрокам придется следить не только за выживанием города, но и за удержанием власти, участвуя в политических интригах. Чтобы удовлетворить различные фракции, потребуется корректировать свою политику или столкнуться с последствиями отказа это делать.

Frostpunk 2 уступает лишь Black Myth: Wukong и Hollow Knight: Silksong в качестве самой желанной игры у пользователей Steam. А еще она получит официальную украинскую локалзацию.

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