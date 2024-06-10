Интернет-соединение нужно будет даже для одиночной кампании.

После полноценного анонса Call of Duty: Black Ops 6 разработчики ответили на самые популярные вопросы игроков и поделились дополнительными деталями о грядущем шутере. Как оказалось, для игры потребуется постоянное интернет-соединение.

Примечательно то, что подключение к сети нужно будет для всех режимов игры, включая сюжет. В Activision это объясняют тем, что новая Call of Duty использует потоковую передачу текстур для "обеспечения высочайшего качества графики". Якобы без интернета подобного достичь не получится.

В PC Gamer отметили, что это первый случай, когда консольная версия Call of Duty потребует постоянного подключения к сети. В прошлых частях сюжетные миссии были доступны офлайн. На ПК первой частью Call of Duty, требующей постоянного подключения к интернету для всех режимов игры, стала Modern Warfare 2019 года.

Вместе с тем стало известно, что Call of Duty: Black Ops 6 будет занимать на накопителе внушительные 309,85 ГБ пространства. Релиз состоится 25 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК.

Call of Duty: Black Ops 6 – первые подробности о новой части

Сюжетная кампания Black Ops 6 будет посвящена военным конфликтах начала 1990-х – в дебютном трейлере можно увидеть кадры с Саддамом Хуссейном, митингами в РФ после распада СССР и президентом США Биллом Клинтоном.

Разработку сюжетной кампании возглавляет Raven Software. Авторы игры описывают ее как шпионский триллер с "мозголомным сюжетом в лучших традициях Black Ops, не скованный никакими правилами".

Treyarch занята онлайном и зомби-режимо. В мультиплеере на старте будет 16 карт – 12 основных и еще четыре для режима Strike. Среди карт будут локации из сюжетного режима.

Впервые в серии новая Call of Duty выйдет сразу в сервисе подписки Game Pass. Таким образом, денежная преграда для входа в игру прямо на релизе снизится с 70 до 11 долларов.

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