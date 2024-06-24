Ремейк культового хоррора, сиквел одной из лучших ролевых игр последних лет, и, конечно же, Сталкер.

Украинская локализация в видеоиграх переживает свои лучшие времена – это относится как к небольшим инди-тайтлам, так и проектам мирового масштаба. Чего только стоит наличие украинского перевода в Baldur’s Gate III, сценарий которой содержит примерно 2 миллиона слов.

В ближайшие годы эта тенденция лишь продолжит усиливаться. Мы прошлись по "вишлисту" Steam и сделали подборку самых желанных игр 2024 года, в которых будет украинская локализация. Среди них найдется много неожиданных и очень популярных названий.

Frostpunk 2 (25 июня). Без преувеличений, одна из главных игр этого лета и продолжение популярной стратегии в жанре постапокалипсиса. Журналисты в своих превью называют тайтл масштабным, суровым и даже жестоким, но при этом чрезвычайно увлекательным и во многом непохожим на оригинал.

STALKER 2: Heart of Chornobyl (5 сентября). Само собой, в игре от украинских разработчиков по умолчанию должна быть локализация на родной язык. А еще будет выбор между украинский и английской озвучкой.

Само собой, в игре от украинских разработчиков по умолчанию должна быть локализация на родной язык. А еще будет выбор между украинский и английской озвучкой. Журналисты, поигравшие в превью версию, говорят, что по духу STALKER 2 – это на 100% Сталкер, и те, кто фанател от оригинальной трилогии GSC, "почувствуют себя как дома".

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (9 сентября). Сиквел недооцененного экшена времен PS3 и Xbox 360. Разработчики обещают, что вторая часть будет "намного эпичнее" оригинала во всем, но особенно в плане геймплея, чтобы игроки почувствовали себя "бойцами, несущими смерть".

Sillent Hill 2 (8 октября). Обновленная версия культового психологического хоррора. Анонс был встречен довольно прохладно, но новая демонстрация вернула фанатам оптимизм: графику подтянули, кроме того, также сделали акцент на тумане – знаменитой и узнаваемой фишке игры.

Tiny Glade (3-й квартал 2024). Расслабляющий симулятор строительства фэнтези деревенек и замков. По количеству добавлений в список желаний Steam она занимает шестое место, а пока можно сыграть в бесплатную демку.

Kingdom Come: Deliverance II (когда-то в 2024) . Разработчики из чешской студии Warhorse заморочились и добавили украинский перевод в первую часть много лет спустя после релиза, а сиквел выйдет сразу переведен.

. Разработчики из чешской студии Warhorse заморочились и добавили украинский перевод в первую часть много лет спустя после релиза, а сиквел выйдет сразу переведен. Авторы называют игру "идеальным сиквелом", в котором реализуют все идеи, отброшенные при работе над оригиналом из-за недостатка бюджета и нехватки опыта.

The Alters (когда-то в 2024). Многообещающий выживач с упором на сюжет от авторов This War of Mine и Frostpunk. В игре будет десять тысяч строк полностью озвученных и анимированных диалогов, поэтому украинский перевод будет как нельзя кстати.

Hades 2 (ранний доступ). Уже сейчас, по словам разработчиков, контента в данной версии игры больше, чем во всей оригинальной Hades, вышедшей в 2020. В Steam у проекта 94% положительных отзывов. Полноценный релиз обещают в конце года.

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