В непростые времена важно правильно составлять рацион и хранить еду.

Многие украинцы привыкли хранить в холодильнике абсолютно все - от мяса до хлеба, потому что летом есть риск быстрой порчи продуктов. На самом деле, некоторые гастрономические изделия могут "жить" и без прохлады - УНИАН расскажет, какие продукты можно хранить в тепле совершенно безопасно.

Какие продукты можно хранить не в холодильнике - список

Запомните для себя перечень продуктов, которые вполне нормально переживают высокие температуры (не обязательно их класть в холодильник), иногда достаточно просто затемненного участка на кухне.

Овощи и фрукты

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Любые овощи и фрукты можно хранить в погребе или кладовой, а если таких помещений нет, то просто найти на кухне укромное место в тени и поместить туда продукты. Главное - следить за отсутствием сырости и по возможности быстро съедать, не допуская длительного лежания.

Крупы и макароны

Любые крупы (гречка, пшено, рис, пшеничка и другие) можно и нужно хранить в шкафчике на кухне - холодильник таким сыпучим совершенно не нужен. Единственное требование - рассыпать крупы в стеклянные банки с плотно закрывающимися крышками, чтобы внутрь емкости не пробрались насекомые. То же самое касается и макаронных изделий - подальше от солнечных лучей и в закрытой таре.

Пакетированные и бутилированные соки

Любые соки, которые вы купите в магазине, спокойно можно хранить и дома без холодильника, но только если они закрытые. Собственно, точно так же они хранятся и в супермаркете - без холодильника, просто в торговом зале на полке. Однако если вы уже открыли сок, желательно выпить его за 1-2 дня, при этом постоянно убирая куда-то в тень.

Питьевая вода и газированные напитки

Каждому из нас летом хочется выпить прохладной чистой воды, но если нет возможности ее охладить, то точно можно уберечь от порчи. Единственное требование воды к вам - не ставить ее под прямые солнечные лучи, но в остальном даже открытая бутылка с водой может стоять на кухне или в комнате. Такие же правила применимы и к газированным напиткам, хотя их сложно назвать полезными - от отсутствия холодильника пострадает только температура "газировки", но свойства и вкус останутся прежними.

Каши, супы и пюре быстрого приготовления

Любые быстрорастворимые продукты, например, супы в брикетах или пакетах, каши и пюре вообще не нужно класть в холодильник - там они могут отсыреть. Хранить такую будущую еду нужно при комнатной температуре - желательно в кухонном шкафу.

Мед, сахар, соль, специи, растительное масло

Здесь всё ясно и без объяснений - никто и никогда не кладет такие продукты в холодильник, все умные хозяйки хранят их в шкафчиках. В низких температурах просто нет необходимости, поэтому даже если отключат свет, эти 5 продуктов 100% не пострадают. Что касается растительного масла, то его лучше все-таки поставить в затененный участок, но холодильник такому продукту не нужен.

Рыбные, мясные, овощные консервы

Как правило, большинство покупных консервов не требуют холодильной камеры - они прекрасно себя "чувствуют" в диапазоне комнатной температуры. Если вы переживаете, что в помещении слишком жарко, можете убрать консервы в ящик под стол или в кухонный шкаф - там температура будет все равно ниже, чем в открытом пространстве кухни, к тому же, вы точно сможете уберечь продукты от солнечных лучей.

Что касается того, какую выпечку можно хранить без холодильника, то, в принципе, любая сдоба нормально переживет жару, если вам удастся быстро ее съесть. Особенно это важно при покупке выпечки с фруктовыми и кремовыми начинками - она портится быстрее, так что, лучше употребить вкусную сдобу в ближайшие часы после приобретения.

ВАЖНО: стоит понимать, что в жару и без холодильника можно хранить и колбасу, и сыр, и молоко, и яйца - вопрос только в том, как быстро вы это все используете в пищу.

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