Фанаты Life is Strange негодуют: издатель продает ранний доступ к игре за $80

Сама игра выйдет 29 октября на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series.

На презентации Xbox Games Showcase 2024 зрителям представили новую Life is Strange с подзаголовком Double Exposure. Игра продолжит историю повзрослевшей Макс Колфилд из первой части, и это обстоятельство очень обрадовало поклонников серии.

Впрочем, восторг мгновенно сменился негодованием, когда в Steam открылись предзаказы на игру. Все дело в том, что владельцы Ultimate Edition стоимостью 80 долларов получат возможность пройти первую и вторую главы целиком за две недели до выхода полной версии адвенчуры 29 октября.

Для сравнения, стоимость стандартного издания составляет 50 долларов. Игроков возмутила не только наценка в $30, но и то, что эпизоды выходят аж на две недели раньше – это особенно актуально в жанре, где спойлеры могут испортить все впечатление. По сути, если вы не хотите "словить" спойлер, вам придется заплатить 30 долларов сверху.

Практика издателей включать ранний доступ к игре в самые дорогие издания далеко не нова, но обычно он составляет 2-3 дня. Две недели для сюжетно-ориентированной игры – это слишком большой промежуток, пишут в сети.

В "ультимативное" 80-долларовое издание Life is Strange: Double Exposure также входит пять комплектов одежды, в том числе в стиле Final Fantasy VII. Кроме того, владельцы это версии игры получат некий дополнительный "контент с котиками".

Что касается самой игры, то в Life is Strange: Double Exposure нас встречает уже не неловкий тинейджер, а взрослая девушка. После долгого перерыва Макс была вынуждена вернуться к своим способностям по управлению временем из-за смерти близкой подруги. Героине предстоит перемещаться между двумя версиями реальности, чтобы разобраться с неизвестным убийцей.

Разработкой игры занимается студия Deck Nine, отвечавшая за Life is Strange: True Colors. В ней разработчики отошло от подростковых историй и показали взрослую драму, а также потрудились над реализацией геймплея.

Life is Strange: Double Exposure выйдет 29 октября на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series. Позже появится Switch-версия.

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