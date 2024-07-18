После сбора урожая клубники внесите удобрение на грядки, и результат точно порадует.

К середине лета владельцы клубничных грядок уже собрали урожай сочных ягод. Однако не стоит после этого оставлять растения без заботы. В этот период кусты особенно нуждаются в удобрениях, ведь они потратили много сил на выращивание плодов. Узнайте, чем подкормить клубнику после плодоношения, чтобы её урожайность не ухудшилась в будущем.

Чем подкармливать клубнику после плодоношения

Полезным для восстановления сил после сбора урожая будет настой навоза. Для этого возьмите ведро объемом 10 литров и наполните навозом на четверть. Затем залейте водой и оставьте настояться на 3 суток. Полученную смесь ещё раз разведите водой в соотношении 1:5. Под каждый куст клубники влейте 1 литр настоя (делать это надо в сухую погоду).

Хорошо подходит для удобрений птичий помет. Его разводят водой в соотношении 1:20. Таким настоем нельзя поливать зеленые части растения, а только почву вокруг кустов.

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Ещё одно хорошее удобрение для клубники - зола. Просто посыпьте землю вокруг каждого куста, а затем полейте. Повторите процедуру через 3 дня. Также можно приготовить зольный раствор - 1 кг пепла залейте 10 литрами воды и настаивайте 2 дня. Под каждый куст влейте 500 мл жидкости.

Для повышения иммунитета можно подкормить клубнику после плодоношения минеральными удобрениями. Для этого используют Фитоспорин, суперфосфат и сернокислый калий. Можно взять и универсальное удобрение для клубники. Любой препарат важно готовить точно по инструкции. Минеральные удобрения особенно полезны для ремонтантной клубники.

Уход за клубникой после плодоношения - что ещё нужно сделать

Кроме подкормок нужно также удалить пожелтевшие листья и гнилые ягоды. Уберите с участка весь мусор и сорняки - на них могут зимовать вредители. Если за последние месяцы культура часто болела, то обработайте грядки фунгицидом для клубники.

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