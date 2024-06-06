Забрать игру можно до вечера 13 июня.

Магазин Epic Games Store запустил бесплатную раздачу Marvel's Midnight Suns. Это последняя игра в рамках мега-распродажи EGS, на которой успели раздать Dragon Age: Inquisition, Farming Simulator 22 и Chivalry 2.

Раздача Marvel's Midnight Suns в Epic Games Store завершится 13 июня в 18:00 по Киеву. После этого начнутся обычные раздачи, ими станут Idle Champions of the Forgotten Realms и Redout 2.

Подробней о Marvel's Midnight Suns

Это тактическая RPG с пошаговыми боями от создателей XCOM и Sid Meier's Civilization. Игра основана на серии комиксов "Rise of the Midnight Sons" 1990-х годов, в которой Мстители сотрудничают с различными героями комиксов Marvel.

После первых трейлеров Midnight Suns прозвали "XCOM с супергероями", но вместо этого студия сделала необычную игру. Скорее напрашивается сравнение с Persona и Fire Emblem – франшизами, сочетающими в себе симулятор жизни и пошаговую боевую систему.

Журналисты в один голос хвалят игру (83 балла на Metacritic), а некоторые даже называют ее одной из лучших игр про супергероев всех времен. В целом, если вы любите тактику и супергероев, то это идеальная игра для вас.

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