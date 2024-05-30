Окрошка на бульоне / ua.depositphotos.com

Освежающая окрошка - то, что нужно в летнюю жару. Но готовить ее на квасе или кефире становится уже неинтересно. Есть и те, кто вообще не понимает суп с подобными заправками. А как насчет бульона? Окрошка на бульоне с добавлением сметаны получается очень питательной и вкусной, а освежает не хуже классической. 

Окрошка - рецепт на курином бульоне со сметаной

Ингредиенты:

  • куриные окорочка - 2 шт. (можна взять 1/2 куриного филе*);
  • вода для варки - 3,5 л;
  • соль - по вкусу;
  • картофель - 4 шт.;
  • яйца - 4 шт.;
  • огурец свежий - 2 шт.;
  • укроп - пучок;
  • зеленый лук - пучок;
  • сметана (или домашний майонез) - по вкусу.

*Вместо курицы можно взять индейку.

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Отварите окорочка или филе до готовности, посолите по вкусу, получившийся бульон процедите, остудите. Отварите картофель и яйца. Нарежьте одинаковым кубиком картошку, мясо, яйца и огурцы. Измельчите мясо, укроп и лук. Смешайте все ингредиенты, добавьте сметану и бульон, доведите до вкуса солью. Отправьте в холодильник на 3 часа, чтобы суп хорошо охладился и настоялся.

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