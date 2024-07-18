Ранее инсайдеры уверенно заявляли, что PS5 Pro выйдет до конца 2024 года, но с тех пор в планах Sony что-то могло поменяться.

Улучшенную версию PlayStation 5, которую якобы собирались выпустить в рождественский период 2024 года, может задержаться. На это намекнул игровой авторитетный инсайдер Том Хендерсон, ранее делившийся подробностями PS5 Pro.

Многие геймеры ждут, что PS5 Pro выйдет в ближайшие месяцы, но Хендерсон настроен более скептически. В разговоре с одним из пользователей в твиттере он отметил, что нужно настроиться на выход консоли в 2025 году. Хотя анонс, вероятно, все-таки состоится до конца 2024-го.

Ранее Хендерсон уверенно заявлял, что PS5 Pro поступит в продажу до конца 2024 года, но с тех пор в планах Sony что-то могло поменяться. Была сведения, что релиз консоли связан с GTA 6, якобы компания хочет дать геймерам более мощное железо перед долгожданной игрой. Но на тот момент ожидалось, что GTA 6 выйдет в первой половине 2024-го, теперь же подтверждено, что релиз игры состоится лишь осеню.

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Какой будет PlayStation 5 Pro

Согласно многочисленным утечкам, переход с PlayStation 5 на PS5 Pro будет более значительным, чем переход с PS4 на PS4 Pro. Консоль предложит 45% прирост по части GPU и технологии на базе искусственного интеллекта.

Главной фишкой PS5 Pro называют поддержку технологии PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая позволит масштабировать картинку вплоть до 8K-разрешения, а на масштабирование с Full HD до 4K у системы будет уходить порядка 2 мс. И работать все это должно эффективнее, чем AMD FSR2.

В ранних сообщениях говорилось, что Sony рассматривает возможность выпуска PS5 Pro без дискового привода, то есть полностью цифровой версии, которая будет стоить $500. То есть столько же, сколько обычная PS5 на старте продаж в 2020 году.

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