'Фанаты почувствуют себя как дома': что журналисты говорят о STALKER 2

Ждать осталось совсем недолго, украинский шутер выходит уже в сентябре.

Журналисты издания Wccftech получили возможность сыграть в первые полчаса горячо ожидаемого шутера Stalker 2: "Сердце Чернобыля" и поделились своими впечатлениями. Мы выбрали из превью главное.

Автор Wccftech назвал себя фанатом вселенной "Сталкер" и отметил, что по духу STALKER 2 – это на 100% STALKER, и те, кто фанател от оригинальной трилогии, "почувствуют себя как дома, пустив слезу ностальгии, обнаружив в инвентаре бутылку освежающей водки".

Перестрелки в Heart of Chornobyl заметно отличаются от тех, к которым привыкли геймеры в современных ААА-шутерах с открытым миром. Враги умирают от одного-двух попаданий, то же самое касается и главного героя, поэтому аптечки жизненно необходимы. Хардкорности добавляют уникальные враги, такие как невидимые мутанты, и постоянная нехватка патронов.

Аномалии остаются одной из самых опасных угроз в Зоне. Игроки-ветераны имеют многолетний опыт метания болтов в аномалии и их последующей активации ровно настолько, чтобы избежать их. В демо главный герой использовал военный сканер для анализа аномалий, что требовало приближаться к ним. Первая аномалия была обезврежена без проблем, но вторая постоянно поражала электрическим разрядом, что приводило к гибели героя. После нескольких попыток в демо удалось завершить сканирование и продолжить путь, наткнувшись на бандитов.

Stalker 2 выглядит и играется более современно по сравнению с предыдущими играми. Мини-карта была заменена компасом, указывающий на ближайшие достопримечательности и маркеры квестов. Враги отмечаются красными точкам, когда они живы, и серыми крестиками после смерти, помогая находить их лут. А большая часть информации, которую необходимо донести до игрока, представлена в удобных элементах интерфейса, что позволяет наслаждаться красотой Зоны.

В целом, фанаты вселенной будут довольны, так как в "Сердце Чернобыля" есть все, за что они любили предыдущие части.

Несмотря на трудности разработки AAA-игры в стране, в настоящее время опустошенной агрессивной войной, команда GSC Game World сделала все возможное и доказала, что ожидания того стоили.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится 5 сентября на ПК, Xbox Series и Game Pass в день релиза. Свежий трейлер с украинской озвучкой был показан в рамках Xbox Games Showcase 2024.

Напомним, изначально STALKER 2 должен была выйти еще в 2022 году, но далее последовала череда переносов, включая передислокацию GSC Game World в Прагу из-за войны в Украине.

Действия игры развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Сиквел будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора. Основной сюжет игры займет порядка 40 часов, также обещают вариативность в прохождении и четыре концовки

Одной из ключевых фишек игры будет наличие продвинутого искусственного интеллекта и усовершенствованной системы симуляции жизни. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

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