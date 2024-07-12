Обработка помидор от фитофторы необходима для богатого урожая и здоровых плодов.

Фитофтороз - это грибковое заболевание, возбудитель которого живет в почве. Если он перемещается на помидоры, появляются коричневые пятна на листьях и белый налет. Чуть позже листья желтеют и высыхают, а плоды чернеют. УНИАН расскажет, чем брызгать помидоры от фитофторы, чтобы спасти урожай.

Чем опрыскать помидоры от фитофторы - варианты

Перед тем как обрабатывать томаты от грибка, нужно провести подготовительные мероприятия. Во-первых, любые листья и плоды, которые уже заражены, важно убрать, иначе с них болезнь "перейдет" на здоровые участки помидоров. Во-вторых, любым из нижеперечисленных методов нужно пользоваться только утром - если вы польете растения на ночь, то почва не успеет просохнуть, и грибок активизируется снова.

Рассмотрим подробнее, какое копеечное средство от фитофторы на помидорах выбрать именно вам.

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Йод

В 9 л воды развести 1 л молочной сыворотки или обезжиренного молока и 50 капель йода. Этим раствором тщательно опрыскать растения, плоды и почву на грядке. Обработку проводить каждые 10 дней, пока не соберете весь урожай.

Дрожжи

В 1 л теплого молока или сыворотки развести 100 гр свежих дрожжей или 35 гр сухих. Настоять при комнатной температуре 5 часов. Опрыскать помидоры и почву, остаток вылить под кусты. Обработку проводить трижды с интервалом в 10 дней.

Сода

В 10 л воды разбавить 3 столовые ложки пищевой соды. Если добавить 2 ст.л жидкого мыла, то раствор лучше "прилипнет" к листьям, поэтому можете использовать этот лайфхак. Опрыскивать растения и почву каждые 10 дней до конца плодоношения томатов.

Действенные препараты от фитофторы на томатах

Если вы считаете, что лучший фунгицид от фитофторы на помидорах - это не народные средства, а "химия", то можете присмотреться к тому же Фитоспорину, Спасателю или Ридомилу. Есть и химические, и биологические средства - при выборе препарата лучше отталкиваться от вашей конкретной ситуации. Более того, обрабатывать такими средствами нужно очень осторожно, соблюдая инструкцию, и проводя опрыскивания или поздно вечером, или рано утром, иначе палящее солнце сожжет листья.

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