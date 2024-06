Final Fantasy VII Rebirth, Animal Well, Balatro, Tekken 8 и Like a Dragon: Infinite Wealth вошли в пятерку лучших.

Агрегатор рецензий Metacritic подвел промежуточные итоги первой половины 2024 года. Рейтинг основывается на мнении игровых критиков, которые оставляли на портале полноценные рецензии.

Пара оговорок от Metacritic:

В список не попали игры, у которых менее семи оценок от рецензентов.

В список не стали добавлять сборники, порты недавних релизов и мобильные тайтлы. Этот пункт не касается ремейков и ремастеров, которые значительно отличаются от оригиналов.

Составители топа не учитывали расширения и DLC, в связи с чем Elden Ring: Shadow of the Erdtree с рейтингом 95 баллов не оказался в списке.

20 лучших игр первой половины 2024 года:

1. Final Fantasy VII Rebirth — 92 из 100

2. Animal Well — 91

3. Balatro — 90

4. Tekken 8 — 90

5. Like a Dragon: Infinite Wealth — 89

6. Lorelei and the Laser Eyes — 88

7. Paper Mario: The Thousand-Year Door — 88

8. Persona 3 Reload — 87

9. Riven — 87

10. Shin Megami Tensei V: Vengeance — 87

11. qomp2 — 87

12. Minishoot' Adventures — 87

13. Mullet MadJack — 86

14. Unicorn Overlord — 86

15. Prince of Persia: The Lost Crown — 86

16. Sons of the Forest — 86

17. Dragon's Dogma 2 — 86

18. 1000xRESIST — 85

19. Solium Infernum — 85

20. Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island — 84

Как видно, пока только у четырех игр оценка выше 90 баллов из 100. Лидером стала Final Fantasy VII Rebirth, релиз которой состоялся 29 февраля. Журналисты хвалят историю, проработанных персонажей, улучшенную боевую систему и саундтрек. В обзорах критиков практически нет серьезных минусов.

При этом, вне рейтинга остались такие популярные релизы 2024 года, как Senua's Saga: Hellblade II, Stellar Blade и Helldivers 2 – их все оценили ниже 83 балла.

Во второй полугодии 2024 должны выйти STALKER 2, Indiana Jones and the Great Circle, Metaphor: ReFantazio, новая Life is Strange и еще много чего интересного. УНИАН рассказывал о 8 горячо ожидаемых игр 2024 года, которые получат украинскую локализацию

А меж тем в Steam сейчас проходит большая летняя распродажа, на которой можно купить по скидке многие новинки, в том числе вышедшие в 2024 году.

