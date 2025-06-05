Steam назвал самые популярные игры недели – среди них есть украинский проект

Это "песочница-выживалка" в сеттинге пирамид и древних майя.

Опубликован свежий чарт ПК-площадки Steam, в котором учитываются самые прибыльные проекты за прошедшую неделю – как платных, так и условно-бесплатных.

Возглавляет список по-прежнему Counter-Strike 2. Второе место за Destiny 2, всплеск интереса к которому связан с релизом масштабного дополнения The Final Shape. На третьем месте портативная консоль Steam Deck. Call of Duty и Elden Ring продолжают пользоваться спросом и остаются в первой десятке.

Также в топ-10 лидеров продажа попал Soulmask, симулятор "выживания" от украинской студии Campfire Studio. Игра получила положительные отзывы, пиковый онлайн в почти 40 тысяч и начала свой путь в Steam с 7 места.

Видео дня

Soulmask – новая "песочница-выживалка" в сеттинге пирамид и древних майя. Авторы обещают масштабное приключение, в которое можно отправиться как в одиночку, так и в онлайне до 70 человек на сервере.

Привычный для выживачей геймплей разнообразили оригинальные механики. К примеру, у любого NPC можно "одолжить" понравившийся навык или талант, а также вселиться в тело другого персонажа. Кроме того, предусмотрена механика создания собственного клана, что откроет, например, возможность автоматизировать производство с помощью продвинутой системы приказов соплеменникам.

Soulmask вышла в раннем доступе Steam 31 мая. Цена – 540 грн. Обращаем внимание, что игра не получила украинскую локализацию, зато есть русский язык.

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