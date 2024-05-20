Фазы Луны в июне 2024, благоприятные дни и когда не стоит ничего начинать.

Когда меняются фазы спутника Земли в первом месяце лета, какие дни будут наиболее удачными, а в какие следует быть осторожными - смотрите лунный календарь на июнь 2024.

Фазы Луны в июне 2024 и их влияние

Лунный цикл короче календарного месяца и длится 29,5 дня. За это время спутник Земли проходит четыре основные фазы, среди которых выделяют благоприятные и неблагоприятные периоды:

новолуние - начало лунного цикла, неблагоприятный период, можно планировать любые дела, но пока не начинать их;

растущий серп, первая четверть и растущая Луна - время от новолуния до полнолуния, в этом цикле можно и нужно начинать делать то, что запланировали в новолуние;

полнолуние - Луна на пике, неблагоприятный период, энергия светила провоцирует всплеск эмоций, что приводит к необдуманным поступкам и вытекающим отсюда последствиям;

убывающая Луна, последняя четверть и убывающий серп - время от полнолуния до следующего новолуния, период считается благоприятным для анализа событий, чувств, поступков, можно избавляться от всего ненужного, заканчивать отношения и т. п.

Как будут меняться фазы Луны в июне 2024:

Видео дня

Луна убывает - с 1 по 5 число и с 23 по 30 число;

новолуние в июне 2024 - 6 числа;

Луна растет - с 8 по 21 июня;

полнолуние в июне 2024 - 22 числа.

Солнечных и лунных затмений в этом месяце не будет.

Лунный календарь на июнь 2024

Самые благоприятные дни в июне 2024: 4, 5, 12 число.

Благоприятные дни в целом: 7, 11, 13, 19, 20, 27.

Неблагоприятные дни в июне 2024: 1, 2, 28, 29, 30.

Не совсем благоприятные дни: 3, 6, 8, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25.

Благоприятные дни в июне 2024 по сферам:

Начинания: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Работа: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24.

Лечение зубов: 3, 4, 5, 12, 13, 14, 23, 24, 30.

Поездки: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21.

Свадьба: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 23, 24, 30.

Дни новолуния и полнолуния - неблагоприятные для любых начинаний и дел.

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