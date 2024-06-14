Шансы, что поклонники смогут поиграть в новую часть TES в ближайшие пять лет, очень скудны.

Шесть лет назад, 11 июня 2018 года, во время мероприятия E3 студия Bethesda торжественно объявила о разработке The Elder Scrolls VI, продолжения легендарной Skyrim. Игровое сообщество тогда было в восторге и вряд ли могло представить, насколько затянется процесс разработки.

За 6 лет игроки получили 30-секундный тизер (фанаты серии считают, что в нем показали Хаммерфелл) и обещания о том, что TES 6 окажется лучше Skyrim. Ни одного геймплейного кадра, да в целом официальных новостей пока не было.

Многих фанатов очень разочаровало отсутствие новостей по The Elder Scrolls VI во время прошедшего мероприятия Xbox. Bethesda вновь сосредоточилась на самых разных проектах и даже показала новинки, например, новый Doom, но не смогла продемонстрировать фанатам "Свитков" хотя бы еще один тизер новой части.

Другие пользователи настроены менее оптимистично и говорят, что уже давно разуверились в Bethesda. Последние игры некогда именитого разработчика не оправдали ожиданий ни фанатов студии, ни обычных геймеров. Сюда входит и Starfield, самая амбициозная игра в истории Bethesda, ради которой компания собственно и отложил работу над The Elder Scrolls 6.

В марте 2024 года Bethesda подтвердила следующий этап работы над TES 6. В заявлении говорилось, что "возвращение в Тамриэль и игра в ранние билды наполняет нас радостью, возбуждением и обещанием приключений". Главное, что можно понять из этой информации, заключается в том, что ранние сборки The Elder Scrolls 6 уже тестируются сотрудниками Bethesda.

Гейм-директор Bethesda Тодд Говард в интервью в 2023 году упоминал, что ее создание займет еще "пять с лишним лет", то есть при самом оптимистичном раскладе TES 6 выйдет в 2028 году. Разработчики хотят чтобы в TES 6 играли десятилетиями и вдохновляются примером Skyrim, в которую активно играют и 13 лет спустя. Такой подход сразу меняет отношение к разработке.

Не исключено, что до релиза TES 6 выйдет некий другой проекта по вселенной The Elder Scrolls. Таковым может стать ремейк/ремастер четвертой части, то бишь Oblivion, о котором порой проскакивают слухи. К слову, ранее в этом году вышел The Elder Scroll: Castles – аналог Fallout Shelter для смартфонов.

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