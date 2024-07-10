Рассказываем, как использовать аспирин для огурцов и что это дает.

В погоне за большим урожаем огородники несут на свой участок чуть ли не всю аптечку, в том числе и аспирин. Считается, что он помогает предотвратить пожелтение и болезни огурцов. Вот как его применяют на грядке.

Как использовать аспирин для огурцов

Многие дачники, ссылаясь на опыт, утверждают, что ацетилсалициловая кислота, которая содержится в составе аспирина, стимулирует иммунную систему огурцов и за счет этого делает их устойчивыми к перепадам температуры, инфекциям и засухе. Для этого овощи опрыскивают раствором аспирина 1 раз в неделю - с начала цветения и до окончания уборки урожая.

Понадобится:

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1 табетка аспирина (500 мг);

5 л воды (лучше отстоянной).

Аспирин измельчают и растворяют в воде, а затем опрыскивают овощи. Считается, что такая обработка помогает предотвратить пожелтение листьев и плодов огурцов, образование гнилей на листьях, а также защитить от мучнистой росы, черной пятнистости, ржавчины.

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