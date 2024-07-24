Этот очень маленький компьютер в форме внешней видеокарты способен обеспечить стабильную работу в самых требовательных сценариях.

Компания One-Netbook, которая специализируется на сборке небольших десктопных систем, представила OneXPlayer M1 – как заявляет сам производитель, "самый мощный мини-ПК в мире". Об этом сообщает Wccftech.

Мощной графики у мини-ПК нет, но ее можно подключить через порт OCuLink. При этом начинка у компьютера действительно топовая, в частности, за счет процессора Intel Core Ultra 9 185H с мощным встроенным видеоядром iGPU Arc, который может работать в режиме Turbo при мощности 60 Вт.

Также компьютер поддерживает оперативную память DDR5-5600 (SO-DIMM) и накопители M.2 2280 (PCIe 4.0×4). По словам производителя, данный мини-ПК способен обеспечить стабильную работу в самых требовательных сценариях, таких как запуск видеоигр на высоких настройках графики или выполнение ресурсоемких задач.

Видео дня

Пользователям также доступна целая россыпь всевозможных интерфейсов, включая HDMI, DisplayPort, USB 4 Type C, USB 3.2 Type-A, USB 2.0 Type-A, microSD, 3,5-миллиметровый, а также Ethernet. Корпус мини-ПК имеет RGB-подсветку и вес 559 г. Размеры: 196×120×32 мм.

Модель OneXPlayer M1 с 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD оценили в 900 долларов (около 37 000 грн). Позже планируется выпуск мини-ПК с 64 ГБ ОЗУ.

Свежий опрос Steam показал снижение популярности "старичков" GTX 1060, GTX 1650 и RTX 2060. Все больше пользователей переходят на более современные решения с поддержкой трассировки лучей. Самой популярной видеокартой среди геймеров остается GeForce RTX 3060.

Напомним, уже 31 июля состоится выход "самых мощных процессоров" Ryzen 9000. Самое примечательное то, что производительность новых процессоров выше, чем у серии Ryzen 7000 при меньшей стоимости и энергопотреблении.

Вас также могут заинтересовать новости: