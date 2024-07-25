Бесплатная раздача продлится до вечера 1 августа.

Четверг на календаре, а значит в Epic Games Store бесплатно раздают игры. Сейчас в цифровом магазине можно забрать F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, очень красивую и стильную метроидванию о могучем зайце.

Бесплатная раздача продлится до вечера 1 августа 2024-го. А через неделю магазин раздаст казуальную головоломку LumberJack про спасение природы.

Подробнее о F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

В последнее годы в индустрии нет дефицита метроидваний, но F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch от китайских разработчиков про антропоморфных животных в уникальном антураже дизельпанка точно выделяется среди конкурентов.

В Steam у игры 88% положительных отзывов. Поигравшие хвалят большой мир и интересный платформинг, а также серьезное древо прокачки и оружие главного героя-кролика. А еще в F.I.S.T приятно драться и еще приятнее прыгать, хотя на привыкание может уйти время.

"Игровой мир этой метроидвании состоит из десятка с лишним зон с разными визуальными темами и дизайном уровней, и все их вам предстоит исследовать. Проходите боевые испытания, разгадывайте головоломки и прыгайте по платформам в нескончаемых пещерах и туннелях, ищите короткие пути между ними и зарабатывайте награды", – из описания игры.

А если вы в поисках свежих игровых новинок, УНИАН собрал интересные релизы июля. Среди них – новая игра от создателей Genshin Impact, нуарный детектив о Нью-Йорке 2329 года и необычная экшен-стратегия от Capcom.

Если не нашли ничего интересно, рекомендуем обратить внимание на список из 21 недооцененных игр, в которые стоит все же сыграть. Кому-то для успеха помешала нехватка рекламы, кому-то релизное окно, а кто-то раскрылся в полной мере только спустя годы после выхода.

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