Изначально выход был запланирован на 5 сентября, теперь окно релиза сместилось к середине ноября.

Украинская студия GSC Game World снова перенесла выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Изначально она должна была выйти 5 сентября на ПК и Xbox Series, но теперь релиз шутера ожидается только 20 ноября.

О переносе студия рассказала в коротком трейлере с ироничным названием "Что, опять?". Авторы понимают, что игроки устали ждать шутер, но дополнительное время необходимо для исправления ошибок и полировки игрового процесса.

Кроме того, в качестве своеобразной компенсации, разработчики анонсировали мероприятие STALKER 2 Developer Deep Dive, во время которого GSC поделится большой порцией информации об игре и покажет много геймплея. Мероприятие пройдет 12 августа.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 переносят уже по меньшей мере в пятый раз. Изначально игра должна была выйти еще в 2022 году, но далее последовала череда переносов, включая передислокацию GSC Game World в Прагу из-за войны.

В середине июня журналисты делились своими впечатлениями от превью-версии игры. Большинство поигравших отметили, что по духу STALKER 2 – это на 100% Сталкер, и те, кто фанател от оригинальной трилогии, "почувствуют себя как дома, пустив слезу ностальгии". А кто-то даже сравнил игру с Red Dead Redemption 2.

Напомним действия STALKER 2 развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора. Основной сюжет игры займет порядка 40 часов, при этом обещают вариативность в прохождении и четыре концовки.

Одной из ключевых фишек игры будет наличие продвинутого искусственного интеллекта и усовершенствованной системы симуляции жизни. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

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