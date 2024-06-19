Первая бета-версия игры, которая на тот момент была модом для Half-Life, вышла именно 19 июня 1999 года.

Сегодня, 19 июня 2024 года, появилась игра, которой удалось объединить миллионы игроков со всего мира. Конечно, речь идет о Counter-Strike.

Занимательным является тот факт, что корни игры растут от модификации для оригинальной Half-Life 1999 года, созданной двумя студентами-энтузиастами. Изначально в первой бета-версии были доступны четыре карты: Siege, Prison, Mansion и Wpndepot, а в роли атаки выступал спецназ, которым нужно было вывести заложников в безопасную область. Только примерно спустя полгода появился новый режим с закладкой бомбы, который стал классическим, и три карты для него: Nuke, Dust и Prodigy.

Мод сразу стал настолько популярным, что разработчики Half Life, компания Valve, немедленно наняла обоих парней на работу и в 2000-м Counter Strike превратилась в самостоятельную игру.

Затем в рамках серии также выходили такие игры, как Counter-Strike: Condition Zero (2004), Counter-Strike: Source (2004) и Counter-Strike: Global Offensive (2012). А в 2023 году появилась CS2, которая не покидает топ-10 самых популярных и прибыльных игр Steam.

За 25 лет существования Counter-Strike пережила несколько трансформаций, но по-прежнему остается важнейшим представителем жанра и одной из главных киберспортивных дисциплин, по которой ежегодно проходит множество турниров с крупными призовыми.

К слову, недавно в Counter-Strike 2 продали один из самых дорогих скинов в истории. Пользователь, пожелавший остаться инкогнито, приобрел уникальный облик для АК-47 за миллион долларов. Хотя итоговая цена может доходить и до 1,5 млн долларов.

Также в сети завирусилась история о новичке в CS:GO, который выбил нож стоимость 5 млн гривен – он установил игру всего 3 дня назад. Вероятность выпадения одного из самых редких предметов в CS:GO равна 0.001%.

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