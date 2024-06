Среди них есть как неустаревающая классика, так и относительно недавние релизы, которые успели стать культовыми.

Ролевые игры (RPG) – один из немногих жанров, который действительно можно назвать вечным. Лучшие ролевые игры, будь то западные или японские, сегодня остаются такими же интересными, как и на момент выхода. Такие классические игры, как Final Fantasy, Dragon Quest и Baldur's Gate, служат ярким примером этой непреходящей привлекательности.

Журналисты The Gamer выбрали лучших представителей жанра RPG. Конечно, это субъективное мнение, но все они в равной степени предлагают множество контента, увлекательный геймплей и захватывающие истории, которые будут развлекать вас на протяжении бесчисленных часов.

18 лучших RPG за всю историю существования игр

18. Persona 5 Royal

17. Disco Elysium

16. Pokemon HeartGold And SoulSilver

15. Elden Ring

14. Серия Dark Souls

13. The Elder Scrolls 5: Skyrim

12. Final Fantasy 7

11. The Witcher 3: Wild Hunt

10. Mass Effect 2

9. Star Wars: Knights Of The Old Republic

8. Undertale

7. Chrono Trigger

6. Stardew Valley

5. Baldur's Gate 2

Baldur's Gate 2 более чем оправдывает свою репутацию одной из лучших RPG всех времен. Игра по-прежнему выглядит такой же свежей, как и в момент ее выхода (а это более 25 лет назад), во многом благодаря отличному сценарию. Взаимодействие персонажей и случайные разговоры в компании никогда не перестают развлекать, а сюжет увлекателен от начала до конца.

4. Dragon Age: Inquisition

Вселенная Dragon Age известна своим глубоким сюжетом, проработанными персонажами и эпическими сражениями. "Инквизиция" предлагает все это и даже больше. Не даром она стала лидером по количеству наград в категории "Игра года 2014".

3. Divinity: Original Sin 2

Необычная ролевая игра старой школы, которая предлагает кучу вариантов выбора, причем зачастую не самых очевидных. Мир живо реагирует на все действия игрока, что по-настоящему погружает в происходящее. В 2017 по оценках она уступила только The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

2. Persona 4 Golden

В отличие от привычных фэнтези или Sci-Fi ролевых играх, в Persona 4 Golden вы балансируете между повседневной жизнью школьника и подземельями – и все это прекрасно работает в унисон. А основная сюжетная линия наполнена интригующей загадкой, которая держит в напряжении до самого конца.

1. NieR: Automata

NieR: Automata доказывает, что видеоигры – это настоящая форма искусства. Она отказывается быть привязанным к одному жанру. Геймплей варьируется от головоломок до "bullet-hell" в прямом смысле этого слова. А еще в игре 26 концовок – на каждую из букв латинского алфавита. Если вам нужна лучшая ролевая игра всех времен, вы ее нашли.

Вас также могут заинтересовать новости: