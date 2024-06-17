Ролевые игры (RPG) – один из немногих жанров, который действительно можно назвать вечным. Лучшие ролевые игры, будь то западные или японские, сегодня остаются такими же интересными, как и на момент выхода. Такие классические игры, как Final Fantasy, Dragon Quest и Baldur's Gate, служат ярким примером этой непреходящей привлекательности.
Журналисты The Gamer выбрали лучших представителей жанра RPG. Конечно, это субъективное мнение, но все они в равной степени предлагают множество контента, увлекательный геймплей и захватывающие истории, которые будут развлекать вас на протяжении бесчисленных часов.
18 лучших RPG за всю историю существования игр
- 18. Persona 5 Royal
- 17. Disco Elysium
- 16. Pokemon HeartGold And SoulSilver
- 15. Elden Ring
- 14. Серия Dark Souls
- 13. The Elder Scrolls 5: Skyrim
- 12. Final Fantasy 7
- 11. The Witcher 3: Wild Hunt
- 10. Mass Effect 2
- 9. Star Wars: Knights Of The Old Republic
- 8. Undertale
- 7. Chrono Trigger
- 6. Stardew Valley
5. Baldur's Gate 2
Baldur's Gate 2 более чем оправдывает свою репутацию одной из лучших RPG всех времен. Игра по-прежнему выглядит такой же свежей, как и в момент ее выхода (а это более 25 лет назад), во многом благодаря отличному сценарию. Взаимодействие персонажей и случайные разговоры в компании никогда не перестают развлекать, а сюжет увлекателен от начала до конца.
4. Dragon Age: Inquisition
Вселенная Dragon Age известна своим глубоким сюжетом, проработанными персонажами и эпическими сражениями. "Инквизиция" предлагает все это и даже больше. Не даром она стала лидером по количеству наград в категории "Игра года 2014".
3. Divinity: Original Sin 2
Необычная ролевая игра старой школы, которая предлагает кучу вариантов выбора, причем зачастую не самых очевидных. Мир живо реагирует на все действия игрока, что по-настоящему погружает в происходящее. В 2017 по оценках она уступила только The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
2. Persona 4 Golden
В отличие от привычных фэнтези или Sci-Fi ролевых играх, в Persona 4 Golden вы балансируете между повседневной жизнью школьника и подземельями – и все это прекрасно работает в унисон. А основная сюжетная линия наполнена интригующей загадкой, которая держит в напряжении до самого конца.
1. NieR: Automata
NieR: Automata доказывает, что видеоигры – это настоящая форма искусства. Она отказывается быть привязанным к одному жанру. Геймплей варьируется от головоломок до "bullet-hell" в прямом смысле этого слова. А еще в игре 26 концовок – на каждую из букв латинского алфавита. Если вам нужна лучшая ролевая игра всех времен, вы ее нашли.