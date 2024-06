Раздача продлится до вечера 20 июня.

Администрация Epic Games продолжает наполнять библиотеки пользователей EGS бесплатными играми. В рамках "Мегараспродажи" компания целый месяц раздавала известные тайтлы, включая лучшую игру 2014 года со всеми DLC. Теперь мы вновь вернулись к традиционным раздачам, когда отдают менее известные, но все равно хорошие игры.

На этой неделе посетители сервиса могут получить два проекта: Idle Champions of the Forgotten Realms и Redout 2. Акция продлится до вечера 20 июня. После этого стартует бесплатная раздача LEGO Builderʼs Journey.

Подробнее о бесплатных играх

Redout 2 – дань уважения классическим аркадным гонкам и продолжение оригинальной Redout, где гонки по постапокалиптическим ландшафтам наполовину опустевшей Земли стали одним из популярнейших видов спорта в галактике.

Idle Champions of the Forgotten Realms – условно-бесплатная стратегия с ролевыми элементами во вселенной Dungeons & Dragons. Пользователям предстоит собирать команду из разнообразных персонажей, прокачивать их, подбирать экипировку и сражаться с множеством врагов. Набор, который можно получить в EGS, включает пять героев, эксклюзивный мифический облик и сундуки со снаряжением.

Если вы ищете во что поиграть в июне 2024, УНИАН рассказывал о самых интересных игр этого месяца. Уже скоро выходит дополнение для одной из лучших игр в истории, новый ужастик от создателей Amnesia и много инди.

В то же время большая утечка раскрыла готовящиеся ПК-версии The Last of Us 2, Final Fantasy 16, Red Dead Redemption и других игр. Вполне вероятно, что некоторые из этих проектов будут эксклюзивом Epic Games Store.

