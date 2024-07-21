Украинцы должны знать, сколько колбаса может храниться вне холодильника, и какую брать.

Регулярные отключения света и знойная жара приводят к тому, что люди начинают ущемлять себя в питании и заметно перестраивать свой рацион. Однако далеко не всегда есть в этом необходимость - УНИАН расскажет, сколько хранится колбаса в вакуумной упаковке без холодильника.

Какие колбасы можно хранить без холодильника - список

Мясоеды и любители колбасы хотели бы лакомиться любимым продуктом вне зависимости от жизненных обстоятельств. Это можно сделать, но важно учесть, какие виды колбас не испортяся без рефрижератора, а также узнать и о тех, для которых низкие температуры обязательны.

К примеру, вареная колбаса, домашняя, сардельки, сосиски, ветчина и кровянка не перенесут тепла и испорятся, поэтому если вы любите именно их, то покупайте немного, чтобы съесть сразу.

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Самым "удобным" продуктом в таком сегменте считается сырокопченая колбаса. Если продукт качественный и изготовлен по ГОСТу, то вы удивитесь, сколько хранится сырокопченая колбаса без холодильника - до 1-2 недель она может находиться при комнатной температуре. Хранить ее правильно несложно - нужно достать из упаковки, заморозить в морозилке, а потом обернуть фольгой и положить в тень.

ВАЖНО: если вдруг вы заметили посторонний запах, наличие слизи или изменение цвета колбасы, ее в пищу уже употреблять нельзя.

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