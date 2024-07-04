Игра доступна на PlayStation 5, ПК, iOS и Android и, как другие проекты студии, распространяется условно-бесплатно.

Китайская HoYoverse, известная по Genshin Impact и Honkai: Star Rail, выпустила новый проект – ролевую игру Zenless Zone Zero. Это бесплатный продукт, который доступен на ПК (Epic Games Store), Android & iOS и PS5.

Действия игры разворачиваются в недалеком будущем, а-ля ретро-киберпанк. Главным героем выступит Прокси – наемник, который исследует большой открытый мир и добывает ценные ресурсы, выполняя задания и сражаясь с противниками.

В отличие от "Геншина", новый проект не строится на исследование в открытом мире. Повествование линейное, а упор сделан на экшен-сражения в духе Devil May Cry. Как и другие игры в жанре "гача", интерес в Zenless Zone Zero поддерживают ежедневные испытания, а также выбивание баннеров с оружием, усилениями и новыми персонажами.

Zenless Zone Zero – системные требования

ПК: Intel Core i5 7-го поколения, GeForce GTX 970, 8 ГБ ОЗУ, 100 ГБ на диске.

Intel Core i5 7-го поколения, GeForce GTX 970, 8 ГБ ОЗУ, 100 ГБ на диске. Android: Android 11 и новее, Snapdragon 855 / Dimensity 1200, 8 ГБ ОЗУ.

Android 11 и новее, Snapdragon 855 / Dimensity 1200, 8 ГБ ОЗУ. iOS: iOS 14 и новее, iPhone XR, XS и новее.

Zenless Zone Zero уже стремительно набирает популярность по всему миру. Обозреватели хвалят новинку за увлекательный сюжет, эффектные сражения под динамичную музыку и за высокий общий темп игры. В игре также имеются элементы roguelike – локации во время вылазок генерируются случайным образом.

Игра распространяется по условно-бесплатной модели – доступ к экшену есть у всех желающих.

Демонстрация игрового процесса от IGN:

Релизный трейлер:

Zenless Zone Zero попал в наш список проектов, на которые стоит обратить внимание в июле 2024 года. Также в ближайшие недели выйдет необычная экшен-стратегия от Capcom, нуарный детектив о Нью-Йорке 2329 года и другие новинки.

Также мы рассказывали о топ-10 игр, на которые стоит обратить внимание на летней распродаже Steam. Распродажа продлится до 12 июля, поэтому не стоит торопиться – еще есть время как следует всё обдумать.

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