Раздача продлится до вечера 27 июня.

В магазине Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача. На этот раз желающие могут бесплатно получить головоломку Freshly Frosted, а также особый бандл для многопользовательской игры Rumble Club.

Freshly Frosted – головоломка, в которой надо заниматься сортированием пончиков с помощью конвейерных лент. Казалось бы, ничем не примечательная игра, но в Steam у нее аж 98% положительных отзывов. Сама игра вышла в 2022 году.

Второй проект из раздачи, Rumble Club, изначально является бесплатной онлайн-игрой с участием до 20 человек, акцент в которой сделан на продвинутой физике. В EGS предлагают забрать набор с тысячью монет и 200 кристаллами.

Бесплатная раздача продлится до вечера 27 июня. А на следующей неделе EGS будет раздавать игру Sunless Skies: Sovereign Edition. Это приключение в духе стимпанка с примесью ужасов Лавкрафта.

Напомним, уже завтра состоится релиз Shadow of the Erdtree, долгожданного DLC для хардкорного экшена Elden Ring. На Metacritic дополнение получило оценку 95 баллов из 100 – это не только лучший результат среди всех новинок года, но и среди всех дополнений, когда-либо выпущенных.

Также недавно в Steam появился новый хит с рейтингом 98% – это улучшенная версия Shin Megami Tensei V, которая сбросила оковы эксклюзивности Nintendo. Благодаря тонне мелких улучшений и новой сюжетной линии, игра перестала быть просто классной ролевой игрой, а стала одной из лучших, говорят обзоры.

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