Календарь стрижек поможет подобрать лучшие даты для похода к парикмахеру в июле 2024 года.

Середина лета - прекрасный период для обновления стиля. Выбрать удачный день для новой прически поможет лунный календарь стрижек на июль 2024. Здоровье и состояние волос зависит от фазы луны. Некоторые дни считаются более удачными для похода в парикмахерскую, чем другие.

Когда нельзя стричь волосы в июле

Некоторые дни июля считаются очень неудачными для смены стиля. Идти в парикмахерскую не рекомендуется в такие даты:

5 июля - Луна будет находиться в знаке Рака, который делает волосы болезненными, непослушными и уязвимыми к изменениям. Для укладки день неудачный, а стрижка негативно повлияет на самооценку.

- Луна будет находиться в знаке Рака, который делает волосы болезненными, непослушными и уязвимыми к изменениям. Для укладки день неудачный, а стрижка негативно повлияет на самооценку. 6 июля - стрижка в этот день навредит корням и сделает волосы ломкими. Не стоит закрашивать седину и осветлять локоны.

- стрижка в этот день навредит корням и сделает волосы ломкими. Не стоит закрашивать седину и осветлять локоны. 15 июля - под влиянием знака Скорпиона волосы станут слабыми и уязвимыми к изменениям. Однозначно не стоит в этот день допускать химического и теплового воздействия, а также краситься ненатуральными красителями.

- под влиянием знака Скорпиона волосы станут слабыми и уязвимыми к изменениям. Однозначно не стоит в этот день допускать химического и теплового воздействия, а также краситься ненатуральными красителями. 24 июля - знак Рыбы делает кожу головы сухой и склонной к появлению перхоти. Рекомендуется воздержаться от стрижки, химической завивки, окрашивания и мелирования - всё это приведет к шелушению кожи и раздвоению кончиков.

- знак Рыбы делает кожу головы сухой и склонной к появлению перхоти. Рекомендуется воздержаться от стрижки, химической завивки, окрашивания и мелирования - всё это приведет к шелушению кожи и раздвоению кончиков. 26 июля - волосы станут тоньше и начнут сильнее выпадать, если их подстричь. Укладку проводить не стоит - она не продержится долго. Однако можно сделать оздоровительные процедуры.

- волосы станут тоньше и начнут сильнее выпадать, если их подстричь. Укладку проводить не стоит - она не продержится долго. Однако можно сделать оздоровительные процедуры. 31 июля - если подстричь волосы, то они начнут отрастать быстрее, но при этом станут непослушными и совсем не будут держать форму. Неудачный день для окрашивания - новый цвет получится не таким, как вы ожидаете.

Также лунный календарь стрижек не рекомендует менять стрижку по пятницам, поскольку результат получится непредсказуемым.

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Когда лучше стричь волосы в июле 2024

Удачными для смены стиля считаются такие даты:

3 июля - стрижка повысит самооценку и придаст уверенности в себе, а окрашивание в кардинально новый цвет вдохновит. Удачный день для экспериментов и смелых идей.

- стрижка повысит самооценку и придаст уверенности в себе, а окрашивание в кардинально новый цвет вдохновит. Удачный день для экспериментов и смелых идей. 7-9 июля - под влиянием знака Зодиака Льва все процедуры с волосами пройдут идеально. Можно смело красить, стричь, завивать и выпрямлять волосы. Хорошие даты для завивки - кудри получатся аккуратными и упругими.

- под влиянием знака Зодиака Льва все процедуры с волосами пройдут идеально. Можно смело красить, стричь, завивать и выпрямлять волосы. Хорошие даты для завивки - кудри получатся аккуратными и упругими. 10-11 июля - дни пройдут под знаком Девы. В этот период волосы быстрее отрастают, долго держат укладку и завивку, легко и равномерно окрашиваются. Стрижка оздоровит и укрепит шевелюру. Очень удачно пройдет осветление и закрашивание седины.

- дни пройдут под знаком Девы. В этот период волосы быстрее отрастают, долго держат укладку и завивку, легко и равномерно окрашиваются. Стрижка оздоровит и укрепит шевелюру. Очень удачно пройдет осветление и закрашивание седины. 16 июля - хороший день, чтобы подстричь слабые, тонкие, редкие волосы с секущимися кончиками. После стрижки они значительно оздоровятся. Хорош день и для оздоровительных процедур - они будут вдвое полезными. Красить волосы можно, но только в близкий к настоящему цвет.

- хороший день, чтобы подстричь слабые, тонкие, редкие волосы с секущимися кончиками. После стрижки они значительно оздоровятся. Хорош день и для оздоровительных процедур - они будут вдвое полезными. Красить волосы можно, но только в близкий к настоящему цвет. 19-20 июля - очень хорошие дни для любого окрашивания, даже самого трудного. Новый цвет будет сочным и долго продержится, а седина равномерно закрасится. Химические процедуры навредят меньше, чем обычно.

- очень хорошие дни для любого окрашивания, даже самого трудного. Новый цвет будет сочным и долго продержится, а седина равномерно закрасится. Химические процедуры навредят меньше, чем обычно. 29 июля - под влиянием знака Тельца волосы станут послушными и податливыми. Это лучший день месяца, чтобы изменить прическу. Любые процедуры пройдут удачно и обязательно порадуют. У мужчин - хороший день для ухода за усами и борода.

Также хорошие дни, когда стричься в июле 2024, это все вторники - новая прическа точно обрадует.

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