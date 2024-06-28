Какие государственные, профессиональные и международные праздники в июле 2024 отмечают в Украине и сколько дней отдыха в этом месяце.

Во втором месяце лета в Украине отмечают два важных праздника - День Украинской Государственности и День крещения Киевской Руси-Украины. Их, а также День медика мы будем праздновать в новые даты. Кроме этого, в июле отмечают День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, День Военно-морских Сил Украины и День флота, а также ряд других профессиональных и международных праздников. Сколько в этом месяце рабочих и выходных дней и будут ли дополнительные дни отдыха - рассказываем в материале.

Праздники и выходные в июле 2024

1 июля - День архитектуры Украины, День государственного регистратора, День следователя.

2 июля - День налоговика Украины.

4 июля - День судебного эксперта.

7 июля - День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, День Военно-морских Сил Украины, День работника природно-заповедного дела.

11 июля - Всемирный день народонаселения.

12 июля - Всемирный день бортпроводника.

14 июля - День рыбака в Украине.

15 июля - День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси-Украины (новая дата праздников).

(новая дата праздников). 16 июля - День бухгалтера.

18 июля - Международный день Нельсона Манделы.

21 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

26 июля - День системного администратора.

27 июля - День медицинского работника (День медика - новая дата праздника).

28 июля - День флота Украины, День работников торговли, Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста.

Всего в июле 31 календарный день, из них 23 дня рабочих и 8 - официальных выходных (субботы и воскресенья).

Из государственных праздников в июле будет только один - День Украинской Государственности 15 июля, который приходится на понедельник. По украинскому законодательству в мирное время он должен быть выходным днем, но поскольку сейчас страна находится в военном положении (его продлили до 11 августа 2024 года), то согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительных выходных в июне не будет. Впрочем, в негосударственных компаниях этот вопрос остается на усмотрение работодателя.

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