Примечательно, что новинок в топе всего два проекта, тогда как остальные игры были выпущены до 2024 года.

Издание GamesIndustry.biz опубликовало отчет о самых продаваемых играх и консолях первой половины 2024 года в Европе. Всего за данный период было реализовано 80 млн копий игр, что на 1,6% ниже прошлогоднего результата.

Лидером европейского рынка стала EA Sports 24 – игроки побежали активно скупать футбольный симулятор накануне Чемпионата Европы, который завершился победой сборной Испании. э

Также в топ попали Helldivers 2, GTA 5, Hogwarts Legacy. Red Dead Redemption 2 и Call of Duty: Modern Warfare 3. Седьмое место в чарте заняла Fallout 4 – ожидаемо, ее продажи увеличились благодаря сериалу от Amazon.

В целом, из новинок в числе лидеров по продажам первого полугодия 2024 года оказалось всего два проекта – Helldivers 2 и The Last of Us Part 2: Remastered, тогда как остальные игры были выпущены до 2024 года.

Самые продаваемые игры первой половины 2024 года в Европе

EA Sports FC 24 (EA) Helldivers 2 (Sony) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) Fallout 4 (Bethesda) It Takes Two (EA) Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft) The Last of Us Part 2: Remastered (Sony)

Аналитики отметили, что продажи игр в Европе за первую половину 2024 года слегка "просели" без крупных релизов. Отмечается, что в первом полугодии 2023-го вышло несколько крупных тайтлов, включая Diablo 4, Hogwarts Legacy и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, в первой половине 2024 года сопоставимых релизов не было.

Отчасти компенсировать отсутствие ААА-релизов от крупных компаний удалось за счет неожиданно "выстреливших" проектов независимых студий. В частности, хорошо себя показали Palworld и Helldivers 2.

