Издание GamesIndustry.biz опубликовало отчет о самых продаваемых играх и консолях первой половины 2024 года в Европе. Всего за данный период было реализовано 80 млн копий игр, что на 1,6% ниже прошлогоднего результата.
Лидером европейского рынка стала EA Sports 24 – игроки побежали активно скупать футбольный симулятор накануне Чемпионата Европы, который завершился победой сборной Испании. э
Также в топ попали Helldivers 2, GTA 5, Hogwarts Legacy. Red Dead Redemption 2 и Call of Duty: Modern Warfare 3. Седьмое место в чарте заняла Fallout 4 – ожидаемо, ее продажи увеличились благодаря сериалу от Amazon.
В целом, из новинок в числе лидеров по продажам первого полугодия 2024 года оказалось всего два проекта – Helldivers 2 и The Last of Us Part 2: Remastered, тогда как остальные игры были выпущены до 2024 года.
Самые продаваемые игры первой половины 2024 года в Европе
- EA Sports FC 24 (EA)
- Helldivers 2 (Sony)
- Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
- Hogwarts Legacy (Warner Bros)
- Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
- Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)
- Fallout 4 (Bethesda)
- It Takes Two (EA)
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft)
- The Last of Us Part 2: Remastered (Sony)
Аналитики отметили, что продажи игр в Европе за первую половину 2024 года слегка "просели" без крупных релизов. Отмечается, что в первом полугодии 2023-го вышло несколько крупных тайтлов, включая Diablo 4, Hogwarts Legacy и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, в первой половине 2024 года сопоставимых релизов не было.
Отчасти компенсировать отсутствие ААА-релизов от крупных компаний удалось за счет неожиданно "выстреливших" проектов независимых студий. В частности, хорошо себя показали Palworld и Helldivers 2.
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