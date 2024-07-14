Названы лучшие и худшие видеокарты для игрового ПК в 2024 году

Королем игровых сборок в 2024 году признан Radeon RX 7800 XT, а вот RTX 3050 и 3060 уже слишком слабые для современных игр.

Популярный техноблогер с YouTube-канала ScatterVolt подвел промежуточный итог 2024 года. Блоггер проанализировал текущее состояние рынка GPU и составил ультимативный тир-лист видеокарт для сборки игрового ПК.

Список разделили на 8 основных категорий: от "идеальных" до "мусорных". Если вы не следите активно за рынком видеокарт, то для вас это может быть полезно при апгрейде.

Королем игровых сборок в 2024 году признан Radeon RX 7800 XT. При РРЦ в 499$ эта видеокарта выступает на равных с моделями GeForce RTX 3080 и RTX 4070 Super, обладая большим объемом видеопамяти и предлагая оптимальную производительность в 2К-гейминге.

Помимо этого высокой похвалы удостоился Radeon RX 6800, которую назвали лучшей видеокартой на рынке по соотношению цена-производительность. Она получила 16 ГБ видеопамяти формата GDDR6 и в тестах 1080p и 2K не оставляет Nvidia RTX 4060 Ti 16 ГБ практически никаких шансов.

Последней видеокартой S-ранга была названа Radeon RX 7900 GRE. Она является отличной альтернативой Nvidia RTX 4070 Super и одной из самых привлекательных карт стоимостью $550.

Также специалист советует обратить внимание на видеокарты из A-ранга. Эти GPU предлагают отличное соотношение цены-качества, но все же немного не дотягивают до звания "лучших из лучших". Среди них – RX 6700 XT, RX 6650 XT, RTX 4070 Super, RX 7800 XTX, Arc 580 и RX 6750 XT.

Видео дня

А вот GeForce RTX 3050 (как версия на 6 ГБ, так и на 8 ГБ), GeForce RTX 3060 на 8 ГБ, Radeon RX 6500 XT на 4 ГБ, Radeon RX 580 на 8 ГБ и Radeon RX 6400 покупать сейчас нет никакого смысла. У всех их есть более дешевые и круче аналоги.

Рейтинг видеокарт 2024: от лучших к худшим

Ранее эксперты назвали 10 видеокарт, которые ни в коем случае нельзя покупать в игровой ПК в 2024 году. У них либо появился более актуальный и дешевый аналог, либо они еще на момент выхода пострадали от неудачного позиционирования.

Свежий опрос Steam показал снижение популярности "старичков" GTX 1060 и GTX 1650. Все больше пользователей переходят на современные решения с поддержкой трассировки лучей. Самой же популярной видеокартой среди геймеров остается GeForce RTX 3060.

Вас также могут заинтересовать новости: