Информация поступила от малоизвестного инсайдера, поэтому ее стоит воспринимайте с определенной долей скептицизма.

В сеть просочилось много новой информации о предстоящей игре Resident Evil 9. В частности, кто выступит в качестве главных героев, будет ли открытый мир и другие подробности.

Данными о проекте поделился некий инсайдер из Германии. Другой инсайдер, Dusk Golem, сообщил, что ему можно доверять, так как он первым сообщил о разработке ремейков Resident Evil 0 и Code Veronica. Вероятно, что его информатором является один из сотрудников Capcom.

Что мы узнали о Resident Evil 9:

Девятая номерная часть расскажет новую историю и не будет продолжением Resident Evil: Village. В отличие от предыдущих частей, проект получит вид от третьего лица, но позже разработчики могут сделать и от первого.

Главными героями станут Леон Кеннеди и Джилл Валентайн; в проекте будет реализована система напарников, примерно как в Resident Evil 5.

Ранние утечки по поводу открытого мира не подтвердились, ожидаются лишь его небольшие элементы, примерно как это было в Village и RE 4 Remake.

Проходить игру станет сложнее, поскольку противники станут быстрее и агрессивнее, а не медлительными зомби как в предыдущих частях.

Релиз Resident Evil 9 ожидается в конце (октябрь, ноябрь) 2025 года или в начале (февраль, март) 2026 года.

Среди прочего инсайдер поделился информацией о судьбе ремейков Resident Evil 5 и 6. Пятерка находилась на раннем этапе разработки, но сейчас она не в приоритете, поэтому производство приостановили. А шестерку якобы и вовсе отменили из-за отсутствия интереса.

Таким образом, в разработке сейчас находится Resident Evil 9 и ремейки Zero и Code: Veronica. Поскольку ремейк Resident Evil 4 имел такой огромный успех, неизбежно, что в будущем появятся новые ремейки серии.

