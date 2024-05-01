С принятием нового закона о мобилизации будет расширен список забронированных, а также возможно введение электронного бронирования в "Дія".

Новый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, расширил список профессий, представителей которых могут забронировать. Бронь - это особая острочка от мобилизации, предоставляемая работодателем для обеспечения функционирования особенно важных предприятий.

Мы разобрались, как изменится бронь от мобилизации с 1 мая и какие работники могут на неё претендовать, а также узнали, будет ли введено бронирование через "Дію".

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Кому положена бронь от мобилизации в Украине по новому закону

Законопроект о мобилизации вводит новые категории граждан, которых могут забронировать от призыва:

народные депутаты и их помощники;

бенефициарные владельцы предприятий критической важности;

государственные служащие, задействованные в аналитике законопроектов или поддержке работы информационно-коммуникационных технологий Верховной Рады и Кабинета Министров.

В целом бронирование на предприятиях могут получить сотрудники таких структур:

органы государственной власти и местного самоуправления;

сфера медиа и культуры;

предприятия, которым установлены мобилизационные задания;

производители товаров для ВСУ;

предприятия, которые производят и ремонтируют военную технику, боеприпасы;

другие, учреждения, которые имеют критическую важность для экономики Украины.

Для всех предприятий действует общее правило - забронировать могут не более 50% военнообязанных сотрудников, а сама бронь предоставляется на 6 месяцев, после чего её нужно пересматривать.

Кто имеет право на бронь при мобилизации

Забронировать можно не любого сотрудника, а только того, кто трудоустроен официально. Право на бронь от мобилизации в 2024 году имеют военнообязанные, которые:

работают на основании трудового договора или трудового контракта;

находятся на воинском учете.

Бронь от мобилизации для ФЛП недоступна. То же самое касается специалистов, которые работают по гиг-контрактам. Дело в том, что Минобороны не видит их специальностей.

Какие предприятия могут бронировать сотрудников

Бронировать своих работников могут те предприятия, которые соответствуют как минимум трем критериям:

являются резидентами "Дія.Сіті";

минимальная сумма налогов, оплаченных государству, превышает эквивалент 1,5 млн евро за налоговый год;

сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и займов) за отчетный налоговый год превышает 32 млн евро;

не имеют задолженности по уплате ЕСВ;

имеют размер зарплат не ниже средних по региону;

включены в перечень объектов государственной собственности или важных для обеспечения нужд территориальной громады.

Предприятие, которое соответствует хотя бы трем критериям, отправляет в Министерство экономики и Генштаб список военнообязанных, которых предлагает забронировать. В течение трех дней принимается решение и Генштаб оповещает ТЦК. А предприятие выдает каждому забронированному работнику выписку, которая подтверждает предоставление отсрочки. Этот документ рекомендуется всегда носить с собой и предоставлять по требованию работников ТЦК.

Электронное бронирование от мобилизации

В Украине могут ввести электронное бронирование в "Дія". Такой документ еще находится на стадии разработки. Если законопроект будет принят, то это может работать следующим образом:

руководитель подает перечень сотрудников для бронирования и заполняет их персональные данные, а также указывает данные о предприятии;

перечень подписывается электронной подписью;

данные сверяются со сведениями системы "Оберіг";

если проверка проходит успешно, то в реестре появляется отметка о брони, а забронированный получит электронный сертификат.

Ожидается, что бронь через "Дію" будет действовать 1 месяц, если обнаружатся незначительные различия между информацией от работодателя и от системы "Оберіг". В течение этого месяца забронированный должен будет актуализировать данные в ТЦК, после чего бронь продлится до полугода.

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