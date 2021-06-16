Во второй летний месяц отмечается много именин.

В православном календаре святцев обозначены именины каждого дня - дни, когда церковь чтит память святых или мучеников. В такие дни земные тезки святых празднуют свой День ангела. Из списка именин за день рождения ребенка малышу выбирают имя, чтобы у него появился одноименный ангел-хранитель. Главным покровителем человека считается тот святой, чьи именины ближе всего ко дню рождения.

1июля - Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.

2 июля - Иван, Ян, Мария.

3 июля - Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Фома, Ян, Инна, Римма.

4 июля - Алексей, Антон, Георгий, Егор, Иван, Максим, Никита, Николай, Теодор, Федор, Юлиан, Юлий, Ян, Анастасия, Василиса.

5 июля - Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Теодор, Федор, Ульяна, Юлиана.

Читайте такжеПетров пост в 2021 году: когда начинается и заканчивается, что нельзя есть6 июля - Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Святослав, Теодор, Федор, Агриппина.

7июля - Антон, Иван, Никита, Яков, Ян.

8 июля - Василий, Давид, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Теодор, Федор, Ефросинья, Феврония.

9 июля - Георгий, Давид, Денис, Егор, Иван, Нил, Павел, Тихон, Ян.

10 июля - Александр, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Лука, Мартин, Петр, Самсон, Ян, Иванна, Яна.

11 июля - Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей, Ян.

12 июля - Павел, Петр, Симон.

13 июля - Андрей, Варфоломей, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Симон, Степан, Тимофей, Филипп, Фома, Яков, Ян, Динара.

14 июля - Алексей, Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр, Ян, Ангелина.

15 июля - Арсений.

16 июля - Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Демид, Егор, Иван, Константин, Марк, Михаил, Родион, Филипп, Фома, Ян.

17 июля - Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Савва, Теодор, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Марфа, Ольга, Татьяна.

18 июля - Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Агния, Анна, Варвара, Елизавета, Кирилла, Люция.

19 июля - Анатолий, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Теодор, Федор, Люция, Марта, Марфа, Ульяна, Юлиана.

20 июля - Акакий, Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Фома, Евдокия, Ефросинья.

21 июля - Александр, Савва, Теодор, Федор.

22 июля - Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ян.

23 июля - Александр, Антон, Георгий, Даниил, Егор, Леонтий, Нестор, Петр, Степан.

24июля - Аркадий, Илларион, Лев, Алена, Елена, Илона, Ольга.

25 июля - Арсений, Гавриил, Григорий, Ефим, Иван, Михаил, Симон, Теодор, Федор, Ян, Вероника, Мария.

26 июля - Антон, Гавриил, Степан, Юлиан, Сара.

27 июля - Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Теодор, Федор, Ян.

28 июля - Василий, Владимир, Вольдемар, Петр, Агриппина, Матрена.

29 июля - Иван, Павел, Петр, Теодор, Федор, Яков, Ян, Алевтина, Валентина, Джулия, Матрена, Юлия.

30 июля - Леонид, Вероника, Маргарита, Марина.

31 июля - Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Степан, Эмиль, Ян.

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Автор: Екатерина Пулатова