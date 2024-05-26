Свежая клубника, ванильный крем и легкие взбитые сливки между слоями воздушного бисквита - вам понравится этот потрясающий французский десерт под названием "Фрезье".

Этот бисквитный торт с клубникой - небольшая адаптация и облегченная версия оригинального десерта. Австралийско-китайский кондитер и фудблогер Кэтрин Чжан предлагает вместо традиционного бисквита женуаз приготовить более легкий японский "хлопковый" бисквит, а дорогостоящий марципан заменить тонким слоем взбитых сливок. Торт получается нежным и вкусным, не говоря уже о том, что он просто потрясающий.

Торт "Фрезье" - это классический французский десерт, который состоит из слоев бисквита женуаз, муссового крема, клубники и миндальной пасты (марципана). Название происходит от французского слова "fraise", обозначающего клубнику. В результате получается потрясающий маленький торт с красиво уложенной по контуру разрезанной пополам клубникой.

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Торт "Фрезье" - рецепт от кондитера Кэтрин Чжан

Ингредиенты для бисквита:

15 г сливочного масла (1 ст. л.);

30 г растительного масла (2 ст. л. + 1 ч. л.);

40 г молока (2 ст. л. + 2 ч. л.);

30 г сахара (часть I) (2 ст. л. + 1 ч. л.);

70 г муки (½ стакана + 2 ст. л.);

3 яйца;

60 г сахара (часть II) (½ стакана + 1 ч.л.).

Для ванильного крема:

200 г молока (¾ стакана + 4 ст. л.);

100 г сахара (½ стакана);

16 г кукурузного крахмала (2 ст. л.);

1 яичный желток;

½ ч. л. ванильной пасты*;

20 г сливочного масла (1 ½ ст. ложки).

*ванильную пасту можно заменить ванильным сахаром, но тогда сахара белого нужно будет взять на ½ ч. л. меньше.

Для взбитых сливок:

450 г жирных сливок (36-40%);

¼ ч. л. желатина;

1 ст. л. холодной воды;

50 г сахара (¼ стакана).

Для украшения:

500 г свежей клубники одинакового размера.

Как приготовить французский торт "Фрезье"

Готовим бисквит.

Разогрейте духовку до 160°C. Взбейте яичные желтки. Нагрейте молоко, масло, сливочное масло и сахар (часть I) на медленном огне, помешивая, пока сахар не растает. Продолжая помешивать, влейте молочную смесь в яичные желтки и перемешайте до однородности. Просейте муку в полученную смесь и снова перемешайте до однородности.

Взбейте яичные белки с сахаром (часть II) с помощью миксера до устойчивых пиков. В три приема и очень аккуратно добавьте полученную меренгу в желтковую смесь, стараясь не сдуть пузырьки.

**Форму для торта можно использовать как круглую, так и квадратную.

Готовим ванильный крем.

Нагрейте молоко на медленном огне до появления пара. Соедините яичный желток, сахар, кукурузный крахмал и ваниль и взбейте. Добавьте в яичную смесь подогретое молоко и снова взбейте. Перелейте в сотейник и нагревайте на медленном огне, постоянно помешивая - до загустения. Снимите с огня и добавьте сливочное масло, перемешайте. Переложите крем в миску и накройте пленкой в контакт - прижимая пленку к поверхности крема. Охладите крем, а затем взбейте его и переложите в кондитерский мешок.

Готовим взбитые сливки.

Соедините желатин и воду и оставьте набухать 5 минут. Смешайте сливки и сахар и взбейте их с помощью миксера до мягких пиков. Желатиновую смесь растопите в микроволновке в течние 20 секунд, добавьте к ним ложку сливок и перемешайте до однородности. Продолжая взбивать сливки, добавьте желатин и взбейте до получения средне-стойких пиков. Переложите сливки в кондитерский мешок.

Собираем торт.

Срежьте аккуратно тонкий верхний слой бисквита, затем разрежьте бисквит на два тонких пласта. Кольцо для торта (можно использовать разъемную форму) выложите изнутри ацетатной пленкой или обычной пергаментной бумагой. Положите одну часть бисквитного коржа на дно формы. Выложите по бокам разрезанную пополам клубнику - срезанной стороной к стенкам кольца. Заполните промежутки между клубникой взбитыми сливками.

Выложите в центр крем, разложите целые ягоды клубники плоской стороной вниз поверх крема, пока не покроете основание торта. Заполните оставшиеся промежутки взбитыми сливками (не забудьте оставить немного сливок для верха торта), затем уложите оставшийся слой торта.

Выложите сверху оставшиеся взбитые сливки и разровняйте их лопаточкой. Украсьте торт оставшейся клубникой и поставьте в холодильник для застывания на 3-4 часа или на ночь.

После застывания снимите кольцо с торта и аккуратно удалите ацетатную полоску (или пергаментную бумагу) перед подачей.

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