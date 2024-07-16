Постельное белье нуждается в правильном уходе, иначе оно быстро выцветет и станет неприятным на ощупь. Правила такого ухода зависят от типа ткани. УНИАН расскажет, сколько по времени и на каком режиме нужно стирать постельное белье.
Сколько по времени нужно стирать постельное белье - точные цифры
Каждый тип ткани требует особенного ухода. Далее рассмотрим все важные моменты, в зависимости от типа ткани.
Хлопок
Оптимальная температура для изделий из хлопка составляет 40-60 °С. При загрузке выбирайте обычный режим, продолжительность стирки должна составлять 1,5-2 часа вместе с полосканием.
Лен
Для постельного изо льна оптимальна температура 40-60 °С, а продолжительность - 1,5-2 часа. Важно выбирать деликатный режим – так вы избежите деформации и усадки изделия.
Шелк
Для постельного из шелка оптимальной является температура 30 °С. Стираем такие изделия 1-1,5 часа на деликатном или ручном режиме. Чтобы не испортить ткань, отдавайте предпочтение специальным средствам для шелка.
Сатин
Для сатиновой постели выбираем деликатный режим и 40-60 °С. Продолжительность - 1,5-2 часа.
Фланель
Белье из этой ткани правильно стирать в течение 1,5-2 часов при температуре 30-40 °С. Чтобы ткань не скаталась, выбирайте деликатный режим.
Полиэстер, микрофибра
Для синтетических материалов по типу полиэстера и микрофибры оптимальной температурой является 30-40 °С. При загрузке выбирайте деликатный режим, и запускайте машинку на 1-1,5 часа.
Не забывайте использовать кондиционеры, чтобы сохранить цвет и мягкость изделия.
Сколько минут стирать белье - маленький лайфхак
Иногда довольно сложно запомнить, из какой ткани сделана постель, и при каких настройках машинки ее нужно стирать. Не поленитесь изучить упаковку и бирки на комплекте.
А чтобы ничего не забыть, можете создать небольшую табличку (на бумаге или электронную), где распишете, как и что стирать. Вы потратите немного времени, но убережете кошелек от преждевременной замены постели.