Время и режим стирки постели зависит от типа ткани.

Постельное белье нуждается в правильном уходе, иначе оно быстро выцветет и станет неприятным на ощупь. Правила такого ухода зависят от типа ткани. УНИАН расскажет, сколько по времени и на каком режиме нужно стирать постельное белье.

Сколько по времени нужно стирать постельное белье - точные цифры

Каждый тип ткани требует особенного ухода. Далее рассмотрим все важные моменты, в зависимости от типа ткани.

Хлопок

Видео дня

Оптимальная температура для изделий из хлопка составляет 40-60 °С. При загрузке выбирайте обычный режим, продолжительность стирки должна составлять 1,5-2 часа вместе с полосканием.

Лен

Для постельного изо льна оптимальна температура 40-60 °С, а продолжительность - 1,5-2 часа. Важно выбирать деликатный режим – так вы избежите деформации и усадки изделия.

Шелк

Для постельного из шелка оптимальной является температура 30 °С. Стираем такие изделия 1-1,5 часа на деликатном или ручном режиме. Чтобы не испортить ткань, отдавайте предпочтение специальным средствам для шелка.

Сатин

Для сатиновой постели выбираем деликатный режим и 40-60 °С. Продолжительность - 1,5-2 часа.

Фланель

Белье из этой ткани правильно стирать в течение 1,5-2 часов при температуре 30-40 °С. Чтобы ткань не скаталась, выбирайте деликатный режим.

Полиэстер, микрофибра

Для синтетических материалов по типу полиэстера и микрофибры оптимальной температурой является 30-40 °С. При загрузке выбирайте деликатный режим, и запускайте машинку на 1-1,5 часа.

Не забывайте использовать кондиционеры, чтобы сохранить цвет и мягкость изделия.

Сколько минут стирать белье - маленький лайфхак

Иногда довольно сложно запомнить, из какой ткани сделана постель, и при каких настройках машинки ее нужно стирать. Не поленитесь изучить упаковку и бирки на комплекте.

А чтобы ничего не забыть, можете создать небольшую табличку (на бумаге или электронную), где распишете, как и что стирать. Вы потратите немного времени, но убережете кошелек от преждевременной замены постели.

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