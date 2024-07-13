Рассказываем, можно ли обрезать клубнику в июле и как правильно это делать.

Садоводы до сих пор не могут сойтись во мнении, надо ли обрезать клубнику после плодоношения. Логично, что ни одно действие в жизни, в том числе и в огородных делах, не производится просто так. Для обрезки клубники должны быть основания. УНИАН расскажет, в каком случае стоит обрезать клубнику.

Можно ли обрезать клубнику сразу после плодоношения

Обрезка садовой земляники делится на 3 этапа - весенний, летний и осенний. В первом случае важно реанимировать кусты после тяжелой зимы, поэтому обрезать клубнику нельзя - можно лишь аккуратно удалить совсем гнилые листья. Учтите, что если переусердствовать, легко повредить цветоносы.

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Осенью обрезка клубники еще более травматичная для растения - огородники считают, что "почистить" огород перед зимой просто необходимо. Однако вместе со старыми листьями и вредителями, в компостной яме оказывается и единственная защита клубники. В итоге растение встречает зиму абсолютно обнаженным, из-за чего часто зимой погибает от морозов. Если уж очень хочется - запомните, когда обрезать клубнику и как. Удаляйте только сухие листья, а после обрезки замульчируйте грядку соломой или торфом.

Единственный случай, когда обрезать растение можно и нужно - это в летний период после плодоношения.

Как обрезать клубнику после сбора урожая

Самый разумный и логичный подход - это провести такую обработку куста после плодоношения. У клубники будет еще полтора месяца, чтобы нарастить массу, запастись питательными веществами и сформировать почки для урожая на следующий год. Благодаря этому клубника уйдет на зимовку подготовленной и легче перенесет холода.

Обрезка клубники производится так:

осматривайте все кусты и удаляйте сомнительные листья и отплодоносившие цветоноы;

после окончания процедуры прорыхлите междурядья на глубину 3-5 см и полейте гряды;

убирайте усы, только если не собираетесь менять кусты на свежие или расширять плантацию;

если какие-то кусты оказались повреждены насекомыми или болезнями, вырвите их с корнем, сожгите, а место полейте раствором марганца.

Запомните, чем обработать клубнику после обрезки в июле - опытные дачники советуют подкормить растение слабым раствором коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20), а затем опудрить золой.

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