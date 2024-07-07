Все они способны обеспечить плавную производительность в разрешении 1080p (а порой даже в 1440p) в современных требовательных играх.

Системные требования игр заметно подросли за последние годы, поэтому нужно все более мощное "железо". Но если не гнаться за высокими настройками графики, большинство новых игр можно пройти на недорогих видеокартах.

Эксперты TechRadar назвали шесть лучших бюджетных видеокарт, доступных на рынке в июле 2024 года. С ними можно комфортно играть в разрешении 1080p, а некоторые даже способны приличную частоту кадров при 1440p-гейминге.

На первом месте AMD Radeon RX 7600 . Эта видеокарта, оцененная менее чем в 300 долларов, представляет собой оптимальный выбор для геймеров, которые планируют играть в 1080p и не хотят тратить кучу денег.

. Эта видеокарта, оцененная менее чем в 300 долларов, представляет собой оптимальный выбор для геймеров, которые планируют играть в 1080p и не хотят тратить кучу денег. GeForce RTX 4060 на втором месте, как лучшая бюджетная видеокарта от Nvidia. Она дороже, чем Radeon RX 7600, но и производительнее, особенно в играх с трассировкой лучей.

на втором месте, как лучшая бюджетная видеокарта от Nvidia. Она дороже, чем Radeon RX 7600, но и производительнее, особенно в играх с трассировкой лучей. Далее идет Radeon RX 6600 , лучшая бюджетная видеокарта AMD прошлого поколения. Она не сильно отстает от RX 6600 XT по производительности, но при этом является гораздо более привлекательным вариантом для недорогих игровых сборок.

, лучшая бюджетная видеокарта AMD прошлого поколения. Она не сильно отстает от RX 6600 XT по производительности, но при этом является гораздо более привлекательным вариантом для недорогих игровых сборок. Intel Arc A750 на четвертой позиции, как наиболее удачное бюджетное предложение от Intel. При меньшей цене она конкурирует с более дорогими RX 6600 XT и RTX 3060.

на четвертой позиции, как наиболее удачное бюджетное предложение от Intel. При меньшей цене она конкурирует с более дорогими RX 6600 XT и RTX 3060. GeForce RTX 3050 также попала в топ, как лучшая дешевая карта Nvidia последнего поколения. Это один из немногих 3D-ускорителей эпохи Ampere, который хоть как-то может считаться бюджетной видеокартой, и, таким образом, это надежный выбор для игр в разрешении 1080p.

также попала в топ, как лучшая дешевая карта Nvidia последнего поколения. Это один из немногих 3D-ускорителей эпохи Ampere, который хоть как-то может считаться бюджетной видеокартой, и, таким образом, это надежный выбор для игр в разрешении 1080p. Замыкает топ-6 GeForce GTX 1660 Super, которую эксперты назвали лучшей дешевой видеокартой для игр без трассировки лучей. Но найти ее новой весьма проблематично.

Видео дня

Свежий опрос Steam показал снижение популярности старых видеокарт GTX 1060, GTX 1650 и RTX 2060. Все больше пользователей переходят на более современные решения с поддержкой трассировки лучей. Самой популярной видеокартой среди геймеров остается GeForce RTX 3060.

Если вы ищете во что поиграть в июле 2024-го, УНИАН собрал главные релизы этого месяца. В ближайшие недели выйдет необычная экшен-стратегия от Capcom, нуарный детектив о Нью-Йорке 2329 года и другие новинки.

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