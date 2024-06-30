Культовый "рогалик", разборки якудзы и другие тайтлы, которые стоит пройти в ожидании крупных осенних релизов.

На днях в магазине Steam стартовала крупная летняя распродажа. Это один из лучших моментов пополнить свою библиотеку, поскольку в акции участвует десятки тысяч видеоигр, а на многие из них действуют самые большие скидки за все время.

Портал PC World собрал интересные скидки и предложения, чтобы немного облегчить вам выбор. Распродажа продлится до вечера 22 июля, поэтому не стоит торопиться – еще есть время как следует всё обдумать.

Fallout 76 – 133 грн (скидка 75%). Фоллаут сейчас в моде благодаря сериалу от Amazon, но, к сожалению, прошли годы с момента выхода последней основной игры – и пройдет еще больше, прежде чем выйдет новая. Если у вас есть друзья на примете, готовых изучать Пустоши, много часов веселых приключений в "76" обеспечены.

Horizon: Zero Dawn Complete Edition – 249 грн (скидка 75%). Красочный экшен/RPG, где хрупкая с виду главная героиня укрощает роботов среди декораций постапокалипсиса. Complete Edition включает в себя весь контент, в том числе ПК-фишки в виде неограниченного FPS и настройки поля зрения.

Tunic – 300 грн (скидка 50%). Абсолютно очаровательная ролевая игра с видом сверху, вдохновленная Zelda, обласканная критиками и игроками. Игра хороша духом приключений, красивой стилистикой и достаточно высокой сложностью.

Disco Elysium: The Final Cut – 47 грн (скидка 90%). Если вы хотите погрузиться в насыщенную повествованием RPG, вы не найдете ничего более глубокого, чем Disco Elysium, которая сразу после выпуска стала классикой.

Civilization VI – 26 грн (скидка 95%). Если вы любите классику пошагового строительства империи или хотите приобщиться к франшизе в преддверии выхода седьмой части, сейчас самое время за нее взяться.

Doom (2016) – 124 грн (скидка 80%). Перезагрузка-переосмысление Дума – это невероятное сочетание классических и современных шутеров с супербыстрым движением, приятной стрельбой и великолепным саундтреком.

Dead Cells – 164 грн (скидка 50%). Одна из тех редких инди-игр, в которой реализовано практически все, что она намеревается сделать: от красочной пиксельной графики до плавного платформера и мучительных, но приносящих удовлетворение боев.

Slay the Spire – 169 грн (скидка 66%). Карточный "рогалик", сочетающий в себе простую механику и глубокую стратегию с обильной дозой случайности для максимального вовлечения.

Warhammer 40,000: Boltgun – 291 грн (скидка 35%). Игра, которая понравится как фанатам "бумер-шутеров", так и вселенной 40K. В роли космодесантника вы будете выполнять задания по всей галактике и сражаться с приспешниками Хаоса.

Yakuza: Like a Dragon – 159 грн (скидка 80%). Франшиза Yakuza легендарна своей одновременно серьезной и нелепой атмосферой, но боевая система в жанре "Beat 'em up" нравится не всем. Если вы предпочитаете ролевые игры с пошаговыми боями, эта более свежая игра (с новым главным героем) вам больше подойдет.

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